CSM respinge acuzațiile din ancheta Recorder și avertizează asupra „campaniei de destabilizare” a justiției

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) respinge acuzațiile prezentate în ancheta Recorder, susținând că acestea contrazic evaluările recente ale sistemului judiciar. Consiliul avertizează că astfel de investigații amplifică o „campanie de destabilizare” a puterii judecătorești și face apel la societate să nu se lase influențată de poziții izolate, aflate în disonanță cu opinia majorității judecătorilor.

Consiliul Superior al Magistraturii susține că există o succesiune de fapte care urmăresc distrugerea încrederii în sistemul de justiţie. În comunicatul transmis joi, Secţia pentru judecători menţionează trivializarea discuţiilor despre pensiile de serviciu şi salariile judecătorilor, organizarea de proteste şi îndemnuri publice la revoltă.

CSM arată că aceste acţiuni implică, printre altele, activarea unor foşti magistraţi pensionaţi şi apariţia unui reportaj jurnalistic în preziua soluţiei Curţii Constituţionale. Consiliul subliniază că astfel de demersuri afectează în mod direct încrederea cetăţenilor în sistemul judiciar şi în persoanele din funcţii de conducere.

Secţia pentru judecători a explicat că mecanismul detaşărilor şi constituirea completurilor de judecată se fac conform procedurilor legale și cu acordul expres al judecătorilor. Hotărârile în aceste materii pot fi atacate la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ceea ce asigură pârghii de control jurisdicţional.

Consiliul a avertizat că generalizarea acuzaţiilor pe baza unor dosare selectiv alese din materie penală poate destabiliza puterea judecătorească. CSM și-a reafirmat angajamentul său faţă de independenţa justiţiei și face apel la societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate.

Recorder a realizat un documentar intitulat „Justiţie capturată”, în care susţine că sistemul judiciar din România ar fi influenţat de un grup de interese format din magistraţi şi politicieni. Jurnaliştii califică mărturiile din interiorul justiţiei ca fiind „de o gravitate fără precedent”.

Şefa ICCJ, Lia Savonea, a denunţat campania de delegitimare a liderilor justiţiei, bazată pe declaraţii anonime şi acuzaţii nesusţinute de fapte verificate. Miercuri seară, câteva sute de persoane au protestat în faţa CSM, cerând independenţa justiţiei şi demisia preşedintei ICCJ. Protestatarii i-au scandat numele președintelui Nicușor Dan și i-au cerut să intervină pentru rezolvarea situației.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a afirmat că mass-media are libertatea de a-și expune puncte de vedere, dar luarea de măsuri trebuie făcută instituţional şi obiectiv. El a recunoscut că nu a reuşit să parcurgă integral materialul difuzat de Recorder.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că a vizionat documentarul „cap-coadă” şi a început să lucreze la un raport privind problemele din sistem, invitând magistraţii să îi scrie direct. Premierul Ilie Bolojan a spus că va analiza ancheta împreună cu echipa de consilieri juridici şi cu Ministerul Justiţiei şi va încerca dialogul cu asociaţiile de magistraţi.