Lia Savonea, șefa ÎCCJ, despre documentarul Recorder: Analizez cu atenție ce demersuri sunt necesare

Lia Savonea, șefa Înaltei Curți, a declarat, după documentarul Recorder „Justiția capturată”, că nu intenționează să legitimeze o zonă care funcționează „deliberat în registrul ambiguității și al insinuării”, chiar dacă astfel de poziționări vin din interiorul sistemului. „Dată fiind poziția pe care o ocup, nu îmi pot permite intervenții pripite”, a spus aceasta, pentru hotnews.ro.

Întrebată de sursa menționată anterior dacă va demisiona de la conducerea instanței supreme în urma acuzațiilor formulate la adresa sa, șefa ÎCCJ a răspuns: „Întrebarea dvs nu urmărește un răspuns. E limpede. Cu toate acestea, eu vă răspund. Din respect pentru media, ca principiu”.

De asemenea, aceasta susține că există o „campanie persistentă de delegitimare a unor lideri ai justiției”.

Lia Savonea susține că situația este mai complexă decât pare la prima vedere și că are obligația să documenteze atent toate aspectele înainte de a formula o reacție publică. „Dată fiind poziția pe care o ocup, nu îmi pot permite intervenții pripite sau care ar putea fi interpretate”, a mai spus aceasta.

Ea a mai adăugat: „În același timp, este limpede că această stare de fapt nu poate fi lăsată să continue, fără a clarifica toate imputațiile. Nu intenționez să legitimez o zonă care funcționează deliberat în registrul ambiguității și al insinuării, inclusiv atunci când astfel de poziționări provin din interiorul sistemului”.

Recorder arată că, în ultimii ani, în conducerea Curții de Apel București au ajuns judecători veniți de la alte instanțe din țară, cu biografii controversate și rude apropiate care au avut probleme serioase cu legea.

Publicația susține că în spatele acestor promovări s-ar fi aflat Lia Savonea, actuala președintă a Înaltei Curți, care a deținut poziții cheie în sistemul judiciar în ultimii 15 ani și pe care mai mulți magistrați o indică drept „conducătorul absolut al Justiției din România”.

Recorder afirmă că Lia Savonea a avut un parcurs controversat. În 2010 a fost audiată de DNA pentru presupuse legături cu rețeaua condusă de Cătălin Voicu, iar ulterior a fost respinsă de CSM din motive de integritate atunci când a încercat să promoveze la Înalta Curte. După acest episod, cariera sa a cunoscut însă o ascensiune rapidă: a devenit membră a CSM, a închegat o majoritate considerată anti-reformistă care a sprijinit modificările legislative promovate de PSD în perioada lui Liviu Dragnea, iar recent a preluat conducerea Înaltei Curți.