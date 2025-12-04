Curtea de Apel București a prelungit arestul lui Alexandru Bălan, acuzat de spionaj în favoarea KGB-ului din Belarus

Alexandru Bălan, fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, își va petrece sărbătorile de iarnă în arestul poliției din România. Curtea de Apel București (CAB) a decis astăzi, 28 noiembrie 2025, prelungirea mandatului de arestare preventivă pe numele acestuia, într-un dosar exploziv de spionaj și trădare care a zguduit serviciile secrete de pe ambele maluri ale Prutului.

Decizia instanței vine ca urmare a solicitării procurorilor DIICOT – Structura Centrală, care instrumentează unul dintre cele mai complexe cazuri de scurgere de informații clasificate din ultimul deceniu. Bălan este acuzat că a vândut secrete de stat către serviciile de informații din Belarus (KGB), aliatul strategic al Federației Ruse, punând în pericol securitatea regională în contextul geopolitic tensionat din Estul Europei.

Magistrații Curții de Apel București au admis propunerea formulată de Secția de Combatere a Infracțiunilor de Terorism și a Criminalității Informatice din cadrul DIICOT. În dosarul nr. 7376/2/2025, instanța a dispus prelungirea măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.

Conform minutei ședinței desfășurate în camera de consiliu, mandatul a fost prelungit începând cu data de 09.12.2025 până la data de 07.01.2026, inclusiv.

Decizia nu este însă una definitivă. Inculpatul a depus deja contestație, urmând ca dosarul să ajungă pe masa judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care vor avea ultimul cuvânt privind libertatea fostului oficial de la Chișinău.

Cazul lui Alexandru Bălan reprezintă o lovitură majoră de imagine pentru sistemul de securitate din Republica Moldova, dar și o victorie a contrainformațiilor românești. Bălan, care a ocupat o funcție cheie în ierarhia SIS, având acces la informații de cel mai înalt nivel de clasificare, a fost reținut în România în urma unei operațiuni ample.

Potrivit surselor judiciare, ancheta DIICOT a scos la iveală o rețea de transmitere a informațiilor către Minsk. Procurorii susțin că fostul oficial ar fi furnizat KGB-ului din Belarus date sensibile despre infrastructura critică, mișcările de trupe și colaborarea dintre serviciile de informații românești și cele moldovenești. Belarusul, condus de regimul Lukașenko, este cunoscut drept o placă turnantă pentru informațiile care ajung ulterior la Moscova, ceea ce face ca gravitatea faptelor să fie extremă.

Anchetatorii au probe că Bălan ar fi primit sume considerabile de bani în schimbul acestor dosare. Faptul că dosarul este instrumentat de DIICOT România sugerează că activitățile de spionaj s-au desfășurat parțial pe teritoriul României sau au vizat interesele statului român și ale partenerilor NATO.

Menținerea în arest a lui Alexandru Bălan este considerată esențială de către procurori pentru a preveni influențarea altor martori sau distrugerea de probe, mai ales că rețeaua din care acesta făcea parte ar putea avea ramificații încă active. Fostul șef adjunct SIS este cercetat pentru infracțiuni care intră în sfera siguranței naționale și a terorismului, conform competențelor secției DIICOT care a preluat cazul.

În timp ce avocații lui Bălan încearcă să obțină o măsură mai blândă la instanța supremă, invocând probabil lipsa antecedentelor sau starea de sănătate, procurorii rămân fermi pe poziții: un spion de asemenea calibru, cu conexiuni la vârful unui serviciu secret ostil (prin proxy), reprezintă un pericol public major dacă este lăsat în libertate.

Următorul termen, la contestație, va stabili dacă Alexandru Bălan va rămâne după gratii la începutul anului 2026 sau va fi cercetat sub o altă măsură preventivă.