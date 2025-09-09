Justitie Noi detalii în dosarul Alexandru Balan. Procurorii au efectuat percheziţii la Chişinău. Versiunea cu racolarea studenţilor basarabeni







Republica Moldova. Procurorii moldoveni au efectuat percheziţii la domiciliul şi în automobilul lui Alexandru Balan, fostul director adjunct de la Serviciul de Informaţii şi Securitate, acuzat de autorităţile de la Bucureşti de spionaj în defavoarea României.

Informaţia a fost confirmată pentru Evenimentul Zilei de surse din cadrul Procuraturii Generale.

Alexandru Balan este învinuit de trădare de Patrie, având şi cetăţenie română. Informaţiile pe care acesta le vindea agenţilor din Belarus ar fi ajuns în cele din urmă la Moscova.

Percheziţiile au fost efectuate de către procurorii de la Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cazuri Speciale (PCCOCS). În acest caz a fost dat curs solicitării unei comisii rogatorii formate la Bucureşti pentru investigarea cazului de spionaj.

Sursele EvZ din Procuratură au precizat că percheziţiile la Chişinău au început după reţinerea, la Timişoara, a lui Alexandru Balan. Şi au fost finalizate înainte ca fostul şef de la SIS să fie escortat pentru audieri la Bucureşti.

În urma percheziţiilor au fost ridicate înscrisuri şi dispozitive electronice. Deocamdată, nu se cunoaşte dacă acestea conţin probe relevante pentru cauza penală pornită la Bucureşti pentru înaltă trădare.

Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) a anunţat oficial despre implicarea sa în rţinerea lui Alexandru Balan. „Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, în cooperare cu partenerii săi internaționali, desfășoară acțiuni continue de prevenire și investigare a riscurilor de securitate care amenință interesele și securitatea regională”, se menţionează într-un comunicat de presă al instituţiei.

În timp ce ar fi colaborat cu agenţii serviciiilor speciale din Belarus, cărora le-a vândut informaţii sensibile pentru România, Alexandru Balan activa în calitate de expert la nivel european. Fistul director adjunct de la SIS se declara pro-european şi anti-Rusia şi anti-răboi.

Alexandru Balan venise la Timişoara pentru un discurs pe data de 9 septembrie. Prezentat ca specialist în securitate, urma să fie la masă cu invitați precum Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova și Iulian Chifu, expert și analist politică externă.

„Timișoara este un oraș al libertății și curajului. Iar Universitatea de Vest din Timișoara reprezintă un spațiu propice pentru dialog și analiză, pentru toate temele importante ale agendei publice.

Timișoara a devenit „acasă” pentru mulți cetățeni din Republica Moldova. Motiv pentru care Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării consideră util să organizeze, în 9 septembrie 2025, o masă rotundă în cadrul căreia va fi susținut un dialog despre parcursul pro-european al Republicii Moldova. Despre alegerile ce urmează și despre provocările viitorului”, au transmis organizatorii evenimentului.

„Invitația de participare la dezbaterea organizată la UVT (sub titlul „Parcursul pro-european al Republicii Moldova”), a fost adresată expertului public Alexandru Bălan din partea Facultății, în baza notorietății lui publice și în baza orientării publice pro-europene. Evident, nu avem nicio implicare în afaceri ilicite care privesc interesele de securitate, mai mult sau mai puțin deschise, noi suntem interesați de dezbaterile publice, în care sunt implicați experții”, a declarat Marilen Pirtea după reţinerea lui Balan.

Una din versiuni ar fi că Alexandru Balan, în calitate de fost director adjunct al SIS ar mai fi păstrat legăturile cu foştii agenţi ai serviciilor speciale din România.

O altă versiune, lansată de ex-ministrul moldovean al Apărării, Anatol Şalaru, este legătura lui Balan cu deputatul AUR, Valeriu Munteanu, fost deputat liberal în Parlamentul de la Chişinău. Mai mult, Balan ar fi fost şi curatorul din SIS al lui Ruslan Munteanu, frate cu deputatul AUR.

Precizăm că Ruslan Munteanu a fost director adjunct la SIS în aceeaşi perioadă cu Alexandru Balan, când şef de stat era pro-rusul Igor Dodon, iar legile în Parlament, Guvern şi Justiţie erau dictate de oligarhul Vladimir Plahotniuc.

Potrivit lui Şalaru, fost coleg de partid cu Valeriu Munteanu, Alexandru Balan şi-ar fi format o reţea de agenţi din studenţii basarabeni în România.

Într-un articol semnat de jurnalistul Mirel Curea pentru Evenimentul Zilei, Alexandru Balan "își organizase o rețea de agenți sub umbrela KGB-ului belarus, care opera în mai multe state din UE".