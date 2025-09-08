Politica Deportarea profesorilor turci, dosar penal şi acuzaţii în adresa SIS-lui. Momente din activitatea lui Alexandru Balan, reţinut pentru spionaj contra României







Republica Moldova. Fostul director al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS), Alexandru Bălan, a ajuns de mai multe ori în atenţia opiniei publice de la Chişinău. Lucru mai puţin obişnuit pentru ofiţerii SIS.

Alexandru Bălan şi-a început cariera ca simplu ofiţer la SIS. A fost numit în funcţia de director adjunct al instituţiei de către fostul preşedinte Nicolae Timofti, în martie 2016, în ultimul an de mandat. A deţinut funcţia până în noiembrie 2019, după ce Partidul Democrat s-a retras de la guvernare, iar oligarhul Vladimir Plahotniuc a fugit din ţară.

Cei care au lucrat împreună cu Alexandru Bălan la SIS îl caracterizează ca pe un bun profesionist. Foştilor colegi le vine greu să creadă că Bălan a ajuns să fie spion rus. „KGB-ul din Belarus lucrează de fapt pentru FSB-ul rusesc”, ne-a declarat un fost ofiţer SIS.

La 6 septembrie 2018, societatea dintre Nistru şi Prut a fost zguduită de un nou scandal. Şapte profesori turci de la un liceu din Chişinău, aflaţi în opoziţe faţă de guvernul de la Ancara, au fost reţinuţi şi deportaţi în Turcia, unde au fost condamnaţi la ani grei de închisoare.

Întreaga operaţiune a fost pusă la cale şi executată de SIS. Director al instituţiei era Vasile Botnari, iar adjuncţi îi erau Alexandru Balan, Alexandru Baltaga şi Ruslan Munteanu. Ultimul este fratele fostului deputat liberal şi ministru al Mediului, Valeriu Munteanu. Acum deputat român din partea AUR.

Pe banca acuzaţilor a ajuns Vasile Botnari. Iar cei trei adjuncţi au avut statut de martor. Alexandru Bîlan avea în subordine directă Centrul Antitero. El a declarat anchetei că nu a știut nimic despre operațiune și a aflat ulterior din presă. Iar Vasile Botnari i-ar fi spus mai târziu că operațiunea era secretă și nu l-a informat pentru a nu admite scurgeri de informații.

Procurorii au stabilit că un rol cheie în toată operațiunea SIS-ului de răpire a profesorilor turci l-a avut Sergiu Mițelescu, șeful Direcției nr 1 a Centrului Antiterorist al SIS. Adică subalternul lui Alexandru ăalan. Miţelescu cunoștea în detalii dosarul numit convențional „Feto” în cadrul căruia se efectuau măsuri speciale de investigații în privința profesorilor turci de la liceele „Orizont”.

Eugen Luchianciuc, un blogger controversat de la Chişinău, scria, în septembrie 2019, că totuşi Bălan ar fi fost implicat în expulzarea profesorilor. El fiind „responsabil de deporturi şi nu numai”. Ceva mai înainte, acelaşi blogger afirma că Alexandru Bălan ar fi încercat să se dea bine pe lângă Plahotniuc şi alţi fruntaşi din PDM pentru a fi numit director la SIS. Dar nu i-a reuşit.

În toamna anului 2023, Alexandru Bălan a ajuns din nou în atenţia opinie publice. De această dată pentru că a condus mşaşina în stare de ebrietate.

Cazul a fost înregistrat la 9 septembrie, când angajații din organele securității statului au marcat cea de-a 32-a aniversare de la fondarea SIS-lui. Acesta a fost reşinut de poliţişti după ce a accidentat mai multe maşini pe o stradă din Chişinău.

Mai mult, Bălan ar fi încercat să corupă agenţii de circulaţie. „Azi e ziua cantorei, am hotărât să ne degajăm un pic, nu vrem să aiurim, să facem probleme. Băieți, am greșit, eu recunosc, nu că aș vrea ceva să demonstrez sau să fac. S-a întâmplat și recunosc și pentru asta zic un 50 de grame și o masă din partea mea.

Băieți, acuș dacă merge prin poliție, prin probleme, prin situații, n-o să ajungem la nimic. Da, o să dureze, am să ies, dar nu se hotărăsc așa întrebările”, se aude într-o înregistrare făcută publică de postul de televiziune TV 8.

Pe cazul dat a fost pornit un dosar penal „pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat”. Acesta se află în gestiunea Vioreliei Grigoraş de la Judecătoria Chişinău din februarie 2024.

Alexandru Bălan a revenit în opiniei publice la sfârşitul lui ianuarie 2024. Acesta a criticat conducerea SIS-lui şi i-a îndemnat pe foştii colegi „ să manifeste vigilență și corectitudine în executarea obligațiunilor funcționale care le revin, iar în cazul în care primesc indicații ilegale de la superiori să informeze conducerea SIS despre acest fapt, iar dacă nu sunt luate măsurile de rigoare să informeze necondiționat Procuratura sau Parlamentul”.

„Nu tolerați abuzul și neglijența de serviciu în SIS”, i-a îndemnat Alexandru Bălan pe foştii colegi.

Alexandru Bălan spunea că, după ce în 2019, la indicațiile fostului director SIS, a fost destructurată una dintre subdiviziunile de elită din SIS, care activa sub acoperire în străinătate, cu greu se poate crede în succesele misiunilor realizate actualmente peste hotare.

Cu referire la calitatea activității departamentului de spionaj SIS, Alexandru Bălan spunea că un aspect despre care ar trebui să cunoască societatea constituie insuccesele în vederea stabilirii locului de aflare. Nemaivorbind de planificarea unor misiuni de returnare a persoanelor dare în urmărire interstatală și internațională pentru comiterea infracțiunilor contra securității statului.

În cadrul aceleaşi conferinţe de presă, Alexandru Bălan a încercat să provoace un scandal diplomatic cu Ucraina. În condiţiile când guvernarea de la Chişinău susţine necondiţionat Ucraina de la începutul invaziei ruse. El a declarat că serviciul de spionaj al SIS îi filează pe diplomaţii ucraineni la Chişinău. „Dacă Ucraina nu s-ar fi aflat în război, era o altă conjunctură. Dar în situaţia în care mii de soldaţi ucraineni mor zilnic ca să-şi apere ţara, acest lucru este inadmisibil”, a declarat Bălan.

Precizăm că, la 22 ianuarie 2024, despre filarea diplomaţilor ucraineni a anunţat şi jurnalista Natalia Morari. Una din amantele controversatului afacerist Veaceslav Platon, care i-a născut un fiu.

Iar pe 23 ianuarie, deputatul PAS și președintele Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică Lilian Carp a calificat informațiile lansate de Morari drept o „provocare crasă”.

Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova Marko Șevcenko s-a declarat sceptic în privința faptului că jurnalista ar fi primit informațiile despre „filaj” de la serviciile secrete din Ucraina, după cum susține aceasta. De asemenea, ambasadorul ucrainean a declarat că nu s-a simțit urmărit în ultima perioadă.

Alexandru Balan are o pagină pe Facebook, fiind foarte activ. Printre postările sale sunt articole în care este criticată expansiunea rusească, de susţinere a Ucrainei, precum şi articole critice în adresa conducerii SIS.

Ultima postare a lui Alexandru Bălan pe Facebook datează din 7 septembrie, ora 10:32, şi reprezintă un comentariu despre cine ar putea influenţa rezultatul alegerilor.

Sursele EvZ susţin că fostul director adjunct de la SIS ar fi activat în calitate de expert pe probleme de securitate. Totodată, el ar fi fost ajutat de fostul deputat democrat Eugeniu Nichiforciuc, care l-ar fi făcut responsabil pentru probleme de securitate în cadrul partidului „Respect Moldova”.