International Cehia anunță: Un „diplomat” din Belarus, expulzat de la Praga. Legătura cu Alexandru Bălan, ofițer SIS arestat la București







Serviciul de Informații de Securitate al Cehiei (BIS) a anunțat oficial pe rețeaua X că, împreună cu serviciile de informații din România și Ungaria, a destructurat o rețea de informații belarusă care era construită pe teritoriul Europei. În urma operațiunii internaționale, Ministerul ceh de Externe a decis expulzarea unui ofițer de informații belarus care acționa în Cehia sub acoperire diplomatică. Cazul are legătură cu reținerea lui Alexandru Bălan, ofițer SIS, în România, ne-au confirmat surse DIICOT.

BIS anunță „o intervenție reușită” în cooperare cu partenerii din România și Ungaria. Rețeaua urmărea constituirea unei infrastructuri de spionaj legate de serviciile belaruse. Un agent al Minskului, acreditat ca diplomat în Cehia, a fost declarat persona non grata și expulzat. Operațiunea este prezentată de BIS drept „încă o cooperare internațională de succes”.

Anunțul vine pe fondul intensificării măsurilor europene împotriva activităților de informații desfășurate sub acoperiri oficiale (diplomatice sau comerciale). Colaborarea trilaterală Cehia–România–Ungaria subliniază accentul pus de statele din regiune pe contracararea amenințărilor hibride și pe securitatea națională.

Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii despre numărul membrilor rețelei, țintele vizate sau eventuale dosare penale. Investigațiile rămân în desfășurare. Până la clarificări oficiale suplimentare, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Azi, Alexandru Bălan (47 de an) fost adjunct al directorului SIS i a fost reținut în România și adus cu mandat de aducere într-un dosar de trădare prin transmitere de informații secrete de stat. Ancheta a fost coordonată transfrontalier prin Eurojust.

Potrivit SRI și DIICOT, din 2024 suspectul ar fi divulgat secrete de stat către ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) al Belarusului, în condiții care ar fi pus în pericol securitatea națională. Au fost documentate două întâlniri la Budapesta (2024–2025), cu suspiciuni privind plăți și transmitere de instrucțiuni.

Surse din Republica Moldova ne-au dezvăluit că Alexandru Bălan făcea parte din “băieții promovați de Vlad Plahotniuc”.

Bălan a fost numit adjunct al SIS la 17 martie 2016, prin decretul președintelui Nicolae Timofti, într-o perioadă în care Guvernul era condus de Pavel Filip, iar Partidul Democrat (controlat politic de Plahotniuc) coagula majoritatea parlamentară.

Din această perspectivă, mandatele și numirile din zona de securitate au funcționat într-un ecosistem politic în care influența lui Plahotniuc era majoră, inclusiv asupra agendei guvernamentale și a numirilor la vârful instituțiilor.