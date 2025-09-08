International Exclusiv EVZ. Am aflat identitatea ofițerului SIS arestat sub suspiciunea de trădare. Este Alexandru Bălan, fostul adjunct al directorului SIS







Surse EVZ din Republica Moldova ne-au indicat identitatea suspectului de trădare. Este vorba despre fostul adjunct al SIS Moldova, Alexandru Bălan. Până la o hotărâre definitivă, suspectul beneficiază de prezumția de nevinovăție, menționează comunicatele oficiale.

Un bărbat de 47 de ani a fost capturat în România pe 8 septembrie și adus cu mandat de aducere într-un dosar de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, ancheta fiind coordonată transfrontalier prin Eurojust. Potrivit DIICOT, din 2024 suspectul ar fi divulgat secrete de stat către ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) al Belarusului, în condiții care ar fi pus în pericol securitatea națională. Au fost documentate două întâlniri la Budapesta (2024–2025), cu suspiciuni privind plăți și transmitere de instrucțiuni.

Conform surselelor EVZ, persoana vizată este Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, care urmează să fie audiat la București. Numirea lui Bălan ca adjunct SIS a fost făcută prin decret prezidențial la 17 martie 2016 de către președintele Nicolae Timofti, fapt consemnat în comunicatele oficiale și în Monitorul Oficial.

“Coordonatorul” guvernării la aceea vreme era Vlad Plahotniuc. Acesta, de facto, a condus coaliția pro-PDM din Parlament, influențând agenda Guvernului și numirile-cheie din instituții, inclusiv în SIS.

În 2016, Vlad Plahotniuc a fost „coordonatorul” de facto al puterii de la Chișinău: a construit majoritatea parlamentară în jurul PDM, iar după ce președintele Nicolae Timofti i-a refuzat desemnarea ca premier, a împins varianta Pavel Filip, investită rapid. Din culise, a influențat agenda guvernului și numirile-cheie, pe fondul unui control mediatic consistent care a fixat narativul „stabilitate versus haos”. Reforma cadrului de numire a procurorului general și desemnarea din decembrie au alimentat acuzațiile de „capturare a statului”, în timp ce el se prezenta drept garant al cursului pro-european și al stabilității economice. Finalul anului l-a găsit preluând oficial conducerea PDM, formalizând o influență politică deja exercitată neoficial.

Infracțiunea cercetată: trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată. Locul întâlnirilor: Budapesta, 2024–2025; obiect: instrucțiuni și plăți. Cooperare internațională: România, Cehia, Ungaria, sub egida Eurojust.

Comunicat SIS: “Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, în cooperare cu partenerii săi internaționali, desfășoară acțiuni continue de prevenire și investigare a riscurilor de securitate care amenință interesele și securitatea regională.

În acest context, în urma acțiunilor specifice derulate de către Serviciul Român de Informații, și în cooperare cu instituții partenere din Cehia, Polonia, Ungaria și Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, la 8 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, fost ofițer de rang înalt in cadrul SIS, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.”

SRI: “În urma acțiunilor specifice derulate de Serviciul Român de Informații, în cooperare și coordonare cu instituții partenere în format transnațional, la data de 08 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.

Activitatea specifică derulată de SRI în această cauză a fost una complexă și a fost realizată în cooperare cu serviciile de informații partenere din Cehia, Polonia și Ungaria, în etapa finală a investigației beneficiind și de sprijinul serviciului de informații din Republica Moldova.

SRI împreună cu partenerii săi naționali și internaționali va continua monitorizarea atentă a acestor riscuri de securitate și va acționa cu fermitate în scopul apărării securității naționale.”

DIICOT nu a făcut public numele în comunicatul oficial; identificarea ca Alexandru Bălan provine din surse jurnalistice. Decretul din 2016 atestă calitatea anterioară a lui Bălan în fruntea SIS, dar nu echivalează cu o constatare a vinovăției în dosarul actual.

Ancheta este în desfășurare.