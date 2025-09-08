Politica Breaking News: Suspect de trădare, capturat în România după o operațiune comună cu Cehia și Ungaria







Suspect de trădare, capturat în România după o operațiune comună cu Cehia și Ungaria, coordonată de European Union Agency for Criminal Justice Cooperation. DIICOT a confirmat: suspectul a avut două întâlniri la Budapesta cu ofițeri ai KGB Belarus. Surse mele spun că în curând vom afla numele acestuia. Este un personaj deloc insignifiant.

Un bărbat de 47 de ani, cercetat pentru trădare prin transmitere de informații secrete de stat în formă continuată, a fost prins duminică, 8 septembrie, în România.

Potrivit anchetatorilor, în 2024 și 2025 suspectul ar fi avut două întâlniri la Budapesta cu ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României.

Operațiunea a fost realizată cu sprijinul Eurojust, iar autoritățile din România, Cehia și Ungaria au schimbat probe și au executat rapid mai multe Ordine Europene de Anchetă. Bărbatul a deținut anterior funcții de conducere în Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

UPDATE 17.50: Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova confirmă: Este vorba despre un suspect în vârstă de 47 de ani, fost ofițer de rang înalt in cadrul SIS, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.

UPDATE 17.42.

SRI confirmă: “În urma acțiunilor specifice derulate de Serviciul Român de Informații, în cooperare și coordonare cu instituții partenere în format transnațional, la data de 08 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.

Activitatea specifică derulată de SRI în această cauză a fost una complexă și a fost realizată în cooperare cu serviciile de informații partenere din Cehia, Polonia și Ungaria, în etapa finală a investigației beneficiind și de sprijinul serviciului de informații din Republica Moldova.

SRI împreună cu partenerii săi naționali și internaționali va continua monitorizarea atentă a acestor riscuri de securitate și va acționa cu fermitate în scopul apărării securității naționale”.

DIICOT a pus în aplicare mandat de aducere pe numele suspectului (47 de ani). Ancheta indică divulgare neautorizată de secrete de stat către ofițeri ai KGB Belarus, din 2024 încoace. Întâlnirile de la Budapesta ar fi vizat transmiterea de informații contra bani și primirea de instrucțiuni. Cazul a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații și al procurorilor din România, Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

Investigațiile continuă; se aplică prezumția de nevinovăție.

Astăzi, 08 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism - Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul ca, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizata a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României.

Astfel, între anii 2024-2025, suspectul a realizat doua întâlniri, ambele în Budapesta - Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile ca aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate. Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.