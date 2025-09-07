Justitie Elena Udrea, declarații la Realitatea TV: Controlul României s-a făcut prin Maior, Coldea și Kovesi. Udrea colaborează cu serviciile americane







Într-un interviu acordat Realitatea TV, Elena Udrea a reluat acuzații privind existența unui „stat-paralel” în jurul unor foști șefi ai serviciilor și ai justiției, invocând inclusiv influențe externe. Declarațiile nu au fost însoțite de documente, dar afirmațiile sunt importante. Mai jos, o sinteză a declarațiilor fostului ministru care pot aduce schimbări semnificative.

Update 23.12: Elena Udrea susține că, pe lângă cauzele cunoscute, există și alte dosare în care a depus declarații, inclusiv în cel al lui Florian Coldea, pentru care ar fi fost adusă din penitenciar. Spune că a plecat în Bulgaria după avertismente că, pe durata dosarului la Înalta Curte, se exercitau presiuni și urma o decizie defavorabilă, contrară hotărârilor CCR. Potrivit ei, semnalele venite din sistem au fost contradictorii: „unii patrioți”, alții aliniați „sistemului de la Bruxelles” ar fi urmărit încarcerarea sa.

În noaptea dinainte, afirmă că a primit două telefoane: într-unul i s-a spus că dosarul va fi redeschis, în celălalt să plece, deoarece Laura Codruța Kövesi ar face presiuni. Udrea susține că, prin procurori și judecători, s-au exercitat presiuni pentru a bloca rejudecarea. După al doilea telefon, și-a dus copilul la grădiniță. Termenul a fost amânat pentru 7 aprilie 2022, iar pe 6 aprilie, seara a văzut la Antena 3 discuții despre o posibilă fugă, pe care le-a interpretat drept un semnal. A observat și în Libertatea o schimbare de poziție editorială, favorabilă respingerii deciziei CCR. În opinia sa, aceste indicii arătau că „se întâmpla ceva”, așa că a fugit în Bulgaria.

Udrea susține că a discutat separat cu Florian Coldea și George Maior, iar Coldea i-ar fi confirmat că vor urma lovituri politice și judiciare pe fondul sprijinului acordat Alinei Bica, fostul procuror general al României. Potrivit ei, „generalul Dan (n.r. Gheorghe)” l-ar fi adus pe Coldea la București, într-o generație de „tineri susținuți de Traian Băsescu”, dar că acesta ar fi fost ulterior „preluat” și ar fi acceptat un rol care i-a adus „beneficii enorme”.

Udrea a afirmat că Administrația Biden și revenirea lui Mark Gitenstein în prim-plan – de data aceasta ca ambasador al SUA pe lângă UE – ar fi coincis cu încarcerarea ei și că, anterior, ar fi avut contacte cu reprezentanți ai unor servicii americane. Ea a legat și o dispută mai veche din perioada când era responsabilă de reglementarea publicității stradale în București, susținând că Gitenstein ar fi apărat interesele unor companii americane afectate de proiectul de curățare a orașului.

Udrea mai susține că „în 2019” i s-ar fi cerut informații despre „afacerile unor personaje”, inclusiv pe tema banilor „plimbați din Ucraina în România”, în contextul familiei Biden. Aceste afirmații nu au fost susținute cu dovezi în emisiune.

Elena Udrea: “În spatele fiecărei întâmplări sunt interese pe care le aflăm ulterior. Eu am informații din perioada de până în 2020, când a fost la Fondul Proprietatea (n.r. Mark Gitenstein a condus FP), eu colaborez cu un grup de lucru apropiat de Casa Albă, și cred că are legături cu investigația lui Tulsi Gabbard. Nu vreau să spun mai multe. În Costa Rica, în 2019, am fost contactată, de alte servicii...Am ajuns acolo pentru că și niște recomandări care au legături cu serviciile. Serviciile din mai multe țări m-au contactat ca să discut diferite aspecte. La unele nu am înțeles de ce a trebuit să discute eu. Însă, cu serviciile americane am purtat discuții (...) Reprezentanți ai serviciilor secrete americane m-au contatctat pe zona de afaceri ale familiei Biden și banii plimbați din Ucraina în România”.

În lectura Elenei Udrea, perioada 2009–2014 ar fi fost „un joc pentru a controla România”, în care ar fi existat o „colaborare internațională între state paralele”.

Ea a invocat episodul fotografiilor de la Paris (apărute în 2014) drept operațiune coordonată de servicii românești „cu parteneri francezi”, difuzată cu trei zile înainte de vot pentru a-i afecta campania.

Udrea spune că Traian Băsescu nu l-a mai putut schimba pe Coldea la final de mandat, iar propunerile ar fi depins de George Maior.

A vorbit și despre lucruri mult mai sumbre: “Sunt acuzații și dovezi că judecătorul Mustață a fost omorât. Rudel Obreja a murit că nu i s-a acordat dreptul la sănătate. A murit de cancer galopant în doar 4 luni. Acești oameni au omorât persoane. După 2009 când era evident că nu va mai avea încă un mandat Băsescu, sistemul și-a construit un plan după Era Băsescu. Aici erau două acțiuni. 1. Să reducă puterea PSD. A fost o strategie să ia baronii locali PSD și să-i scoată, sub lozinca se face curățenie, Ponta știa despre așa ceva. 2. A fost o strategie de preluare a presei. Aici a fost atacul asupra lui Dan Voiculescu”, susține Udrea.