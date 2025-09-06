Social Schimbări semnificative la cardurile sociale destinate pensionarilor și persoanelor vulnerabile







Cardurile sociale pentru pensionari și persoanele vulnerabile vor fi alimentate din nou în 2025, dar sprijinul scade semnificativ. Află când intră banii, cine beneficiază și ce modificări majore aduce programul „Sprijin pentru România”.

După luni de așteptare, pensionarii și persoanele vulnerabile vor primi din nou bani pe cardurile sociale, dar sumele acordate în 2025 sunt mult mai mici decât anul trecut.

Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), cardurile vor fi alimentate în două tranșe de câte 125 de lei fiecare, în septembrie și decembrie.

Măsura face parte din programul „Sprijin pentru România”, destinat susținerii celor cu venituri reduse, însă schimbările recente arată o diminuare drastică a ajutoarelor. Dacă în 2024, beneficiarii primeau 250 de lei o dată la două luni, în 2025 vor primi doar 250 de lei pe tot anul.

Potrivit MIPE, modificările au fost determinate de lipsa fondurilor europene și de restricțiile bugetare impuse pentru anul 2025. Ministrul Dragoș Pîslaru a explicat că resursele din exercițiul financiar 2021-2027 au fost epuizate mult mai repede decât era planificat.

„Am reușit să găsim soluții pentru a relua plățile restante, însă bugetul ne permite să acordăm tranșe mai mici. E important să asigurăm continuitatea programului, chiar și cu sume reduse”, a declarat ministrul.

Această decizie a stârnit nemulțumiri în rândul beneficiarilor, pentru care ajutorul social reprezenta o sursă vitală de sprijin în contextul scumpirii alimentelor și facturilor.

Criteriile de eligibilitate rămân neschimbate față de anul trecut. Potrivit MIPE, au dreptul la sprijin următoarele categorii:

Pensionarii din sistemul public – inclusiv cei cu pensii anticipate sau de invaliditate, cu venituri nete de până la 2.210 lei pe lună .

Persoanele cu dizabilități – copii și adulți cu handicap grav, accentuat sau mediu, dacă venitul net nu depășește 2.210 lei lunar .

Familiile cu cel puțin doi copii – cu venit pe membru de familie mai mic sau egal cu 675 lei .

Persoanele fără adăpost sau familiile aflate în situații critice, identificate prin anchete sociale.

Beneficiarii de ajutor social, ajutor de incluziune sau alocație pentru susținerea familiei, conform legislației în vigoare.

În total, peste 2,4 milioane de români vor primi ajutorul în 2025, însă valoarea redusă a sprijinului va influența semnificativ capacitatea lor de a acoperi nevoile de bază.

Beneficiarii nu trebuie să depună nicio cerere nouă. Cardurile sociale sunt distribuite automat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale prin Poșta Română. Cei care au primit carduri în anii anteriori le vor folosi în continuare.

Dacă un card este pierdut sau deteriorat, titularul trebuie să contacteze banca emitentă pentru a solicita unul nou. În același timp, beneficiarii primesc un cod PIN pentru plăți, iar în caz de pierdere, acesta poate fi recuperat telefonic sau prin aplicația mobilă.

Cardurile sociale pot fi utilizate doar pentru produse alimentare de bază și mese calde la comercianții parteneri. Printre produsele eligibile se află: