Social Schimbările din sănătate: Plata asigurărilor și recalcularea concediilor medicale de la 1 septembrie







De la 1 septembrie intră în vigoare două măsuri anunțate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Astfel, categoria de coasigurat a fost eliminată din sistemul de sănătate din România, conform noilor modificări legislative. Această schimbare are un impact direct asupra persoanelor care beneficiau până acum de calitatea de asigurat printr-un membru al familiei și care, de astăzi, trebuie să își plătească singuri contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Indemnizațiile pentru concediile medicale se calculează în funcție de durata bolii: perioadele scurte primesc o sumă mai mică, iar bolile mai lungi sau grave primesc o protecție financiară mai mare.

-Copiii până la 18 ani, tinerii între 18 și 26 ani care sunt elevi, ucenici, studenți sau doctoranzi – 4.491.781 persoane.

-Tinerii din sistemul de protecție a copilului, până la 26 ani – 16.236 persoane.

-Femeile însărcinate și lăuzele – 24.721 persoane.

-Pensionarii cu venituri sub 3.000 lei – 2.385.705 persoane.

-Persoanele cu handicap – 180.159 persoane.

-Bolnavii cu afecțiuni oncologice fără venituri – 7.193 persoane.

-Persoanele private de libertate sau în arest preventiv – 18.168 persoane.

-Victimele traficului de persoane, maximum 12 luni – 17 persoane.

-Voluntarii din serviciile de urgență – 5 persoane.

-Donatorii de celule stem hematopoietice, pentru 10 ani de la donare – 0 persoane în evidențele actuale.

Persoanele care vor plăti contribuția prin reținere la sursă:

-Pensionarii cu venituri peste 3.000 lei (pentru partea care depășește 3.000 lei) – 1.960.804 persoane.

-Beneficiarii unor legi speciale – veterani, revoluționari etc. – 141.376 persoane.

-Persoanele care primesc indemnizație de șomaj – 44.090 persoane.

-Persoanele cu venit minim de incluziune (ajutor social) – 323.542 persoane.

-Persoanele aflate în concediu de acomodare sau de creștere și îngrijire copil – 127.054 persoane.

-Contribuția de 10% se reține automat, fără alte formalități din partea acestora.

Persoanele coasigurate (650.431 persoane) rămân asigurate până la 1 septembrie 2025. După această dată, calitatea de asigurat poate fi menținută dacă persoana care îi întreține depune declarația unică și plătește 25% din contribuție imediat, iar restul de 75% până la 25 mai 2026, sau dacă fac acest lucru în nume propriu.

Personalul monahal (2.504 persoane) își menține calitatea de asigurat până la 1 septembrie 2025. Ulterior, plata contribuției se poate face prin declarație unică, cu 25% la depunere și restul de 75% până la 25 mai 2026.

Bolnavii fără venituri care au afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate (58.200 persoane, altele decât cele oncologice) continuă să primească servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale, precum și consultații și spitalizări aferente, până la vindecarea afecțiunii.

Indemnizațiile pentru concediile medicale pentru boli obișnuite sau accidente în afara muncii se calculează după cum urmează:

-55% din baza de calcul pentru certificate de până la 7 zile.

-65% pentru perioade între 8 și 14 zile.

-75% pentru perioade de peste 15 zile.

Pentru anumite boli cardiovasculare, cuantumul se menține la 75% din baza de calcul. Concediile medicale începute înainte de 1 august 2025 se calculează conform legii în vigoare la data eliberării certificatelor inițiale.