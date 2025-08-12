Social Concediile medicale, capcană pentru firme: Angajatorii ar putea plăti penalități







După modificările recente privind plata concediilor medicale, firmele ar putea să plătească dobânzi și penalități atunci când depun declarații rectificative. Noile reglementări impun recalcularea procentului de plată a indemnizațiilor, ceea ce în multe cazuri înseamnă corectarea statelor de plată din lunile anterioare.

Camera Consultanților Fiscali (CCF) avertizează că această situație poate pune presiune financiară pe angajatori și a transmis o adresă către Ministerul Finanțelor și ANAF, solicitând modificări legislative.

„În aceste condiții, considerăm că este imperios necesar ca, în urma depunerii Declarației rectificative 112, să nu fie calculate dobânzi și penalități de întârziere pentru diferențele de obligații fiscale rezultate exclusiv din aplicarea modificărilor legislative privind plata concediilor medicale”, a declarat Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali.

Corectarea statelor de plată ar atrage diferențe de taxe salariale aferente indemnizațiilor modificate conform noilor reguli. CCF propune ca Declarația 112 să includă o opțiune clară pentru evidențierea motivului rectificării, „recalcul indemnizații concedii medicale – cod 01, conform modificărilor legislative”, pentru a evita aplicarea automată de dobânzi și penalități.

În practică, în cazul companiilor cu mulți angajați, precizează Dan Manolescu, „rectificările apar nu doar din cauza modificărilor legislative, ci și din cauza primirii cu întârziere a certificatelor medicale, o situație pe care contribuabilul nu o poate anticipa sau controla”.

„Astfel, o singură declarație rectificativă poate avea la bază mai mulți factori, iar CCF insistă ca formularul să permită înregistrarea tuturor cauzelor rectificării, pentru a nu penaliza angajatorii pentru motive independente de aceștia”, se mai arată în adresa CCF.

CCF cere includerea în structura Declarației 112 a unor opțiuni clare și transparente privind cauzele rectificării, cu evidențiere distinctă a situațiilor generate de modificări legislative sau de depunerea tardivă a documentelor justificative de către salariați.

Pentru implementarea acestei opțiuni, „ar putea fi necesară și o modificare a Codului de procedură fiscală, astfel încât tratamentul fiscal să fie corect și echitabil în cazurile în care rectificările sunt impuse de prevederi legale”.

Conform Legii 141/2025, cuantumul brut lunar al indemnizației este de:

-55% din baza de calcul pentru concedii de până la 7 zile;

-65% pentru concedii între 8 și 14 zile;

-75% pentru concedii de peste 15 zile.