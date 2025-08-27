Social Cât costă asigurarea de sănătate opțională, pe un an calendaristic







Anul 2025 aduce modificări majore pentru persoanele care nu mai au venituri fiscalizate și care, până acum, beneficiau de asigurare de sănătate prin statutul de co-asigurat. Conform legislației actuale, dacă nu mai ești acoperit de contribuțiile plătite de soț, părinte sau altă rudă întreținătoare, pierzi automat calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate.

Aceasta înseamnă că nu mai poți beneficia de consultații gratuite la medicul de familie, rețete compensate, analize medicale decontate, tratamente și internări gratuite. Singurele servicii medicale gratuite de care poți beneficia ca neasigurat sunt cele de urgență și câteva investigații minimale stabilite prin lege, notează medic24.ro.

Situația îi afectează în special pe soții sau soțiile fără venituri care, în urma divorțului sau decesului partenerului, nu mai beneficiază de asigurarea medicală. De asemenea, părinții care erau co-asigurați prin copiii lor își pierd acest avantaj, iar tinerii care au împlinit 18 ani și nu mai sunt la studii trebuie să încheie o asigurare separată pentru a avea acces la servicii medicale. Practic, oricine nu are venituri impozabile și nu intră într-o categorie exceptată trebuie să se asigure individual.

Pentru persoanele fără venituri fiscalizate, singura modalitate de a redeveni asigurat este să plătească contribuția la sănătate (CASS) la ANAF prin intermediul Declarației Unice. În 2025, valoarea contribuției este fixă și se calculează în funcție de salariul minim brut pe economie. Suma datorată pentru un an de acoperire medicală este de 2.430 de lei. Aceasta este rezultatul aplicării cotei CASS de 10% asupra unei baze de calcul stabilite la echivalentul a șase salarii minime brute.

Având în vedere că salariul minim brut pe economie este de 4.050 de lei începând cu 1 ianuarie 2025, baza de calcul devine 24.300 de lei. Cota de 10% aplicată asupra acestei sume duce la contribuția anuală finală de 2.430 de lei. Este important de reținut că această sumă nu se raportează la numărul de luni rămase din an, ci asigură o perioadă de 12 luni începând cu momentul depunerii declarației. Așadar, chiar dacă depui Declarația Unică în septembrie, vei plăti aceeași sumă, dar vei fi acoperit până în septembrie 2026.

Plata contribuției la sănătate aduce multiple beneficii celor care nu mai au venituri și au pierdut calitatea de co-asigurat. Odată ce ai depus Declarația Unică și ai efectuat plata, vei avea acces complet la pachetul de servicii medicale de bază. Acest lucru îți permite să mergi gratuit la medicul de familie, să obții trimiteri către specialiști, să beneficiezi de investigații și analize de laborator decontate și să primești tratamente compensate sau gratuite, acolo unde acestea sunt prevăzute de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

În plus, plata CASS îți oferă protecție financiară în cazul în care ai nevoie de spitalizare sau intervenții chirurgicale. Costurile acestor servicii pot ajunge la mii de lei pentru persoanele neasigurate, în timp ce asigurații beneficiază de internări și tratamente acoperite integral de sistemul public de sănătate. De asemenea, odată asigurat, vei putea primi rețete compensate și vei avea acces la programele naționale de sănătate, inclusiv la tratamente pentru boli cronice sau afecțiuni rare.

Dacă ai pierdut statutul de co-asigurat, procesul de reîntoarcere în sistemul public de sănătate presupune câțiva pași esențiali. Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să verifici dacă figurezi sau nu ca asigurat în baza de date a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Acest lucru se poate face online, pe platforma CNAS, prin introducerea codului numeric personal. Dacă rezultatul afișat este „neasigurat”, trebuie să te îndrepți către ANAF pentru a depune Declarația Unică.

Formularul poate fi descărcat de pe site-ul ANAF și completat fie în format electronic, fie pe hârtie. În document, trebuie bifată opțiunea specială destinată persoanelor fizice fără venituri care doresc să se asigure, iar suma de 2.430 de lei trebuie completată corespunzător în secțiunea dedicată contribuției la sănătate. Declarația poate fi depusă online prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV), metoda recomandată pentru rapiditate și eficiență, sau fizic, la ghișeul administrației fiscale.

După depunerea declarației, persoana este considerată asigurată, însă este obligatorie plata contribuției pentru a menține acest statut activ. Din 2025, există două modalități de plată: integral sau în tranșe.

Dacă alegi plata eșalonată, trebuie să achiți 25% din sumă la momentul depunerii declarației și restul până la 25 mai 2026. Plata se poate face online, prin platforma Ghiseul.ro, prin internet banking sau direct la casieriile trezoreriei statului.

Deși legislația a devenit mai strictă în privința asigurării medicale, există categorii de persoane exceptate de la plata contribuției. Copiii și adolescenții sub 18 ani beneficiază de asigurare medicală prin efectul legii, la fel ca elevii și studenții cu vârste de până la 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ. Femeile însărcinate și lăuzele sunt, de asemenea, asigurate fără plată, la fel ca persoanele cu handicap grav sau pensionarii care se încadrează sub plafonul legal stabilit.

Există și alte excepții, precum persoanele care primesc ajutor social sau șomerii indemnizați, care au dreptul la asigurare medicală fără a fi necesară depunerea Declarației Unice. Dacă faci parte din aceste categorii, nu trebuie să plătești contribuția și nici să depui formularul.

După depunerea Declarației Unice și achitarea contribuției, CNAS actualizează statutul de asigurat în baza de date națională. În practică, procesul poate dura între câteva zile și câteva săptămâni. În situația în care ai nevoie de servicii medicale imediat după depunerea documentelor, poți prezenta dovada depunerii declarației și, dacă este cazul, chitanța de plată. Aceste documente sunt suficiente pentru a beneficia de consultații, investigații sau tratamente în baza asigurării medicale.

Este important de știut că, în lipsa unei actualizări automate a sistemului informatic, unele persoane pot apărea temporar ca „neasigurate” chiar dacă au depus documentele și au efectuat plata. În aceste cazuri, prezentarea documentelor justificative la cabinetul medical sau la spital rezolvă problema pe loc.

Rămânerea fără asigurare medicală te expune unor riscuri semnificative, atât financiare, cât și medicale. Dacă ai nevoie de tratamente costisitoare, de o intervenție chirurgicală sau de spitalizare, va trebui să acoperi integral costurile. De asemenea, analizele de laborator, tratamentele cronice și consultațiile la specialiști devin mult mai scumpe pentru persoanele neasigurate.

Pe termen lung, neplata contribuției poate duce la acumularea unor datorii către sistemul public de sănătate dacă, de exemplu, alegi să beneficiezi de servicii medicale contra cost și ulterior dorești să te reînscrii în sistem. Pentru a evita astfel de situații, este recomandat să te asiguri cât mai rapid și să îți menții statutul activ.