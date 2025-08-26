Actualitate Cele mai mari pensii din România după introducerea CASS. Scăderi de peste 9.500 de lei pentru veniturile de top







Cele mai mari pensii din România au înregistrat scăderi semnificative începând cu 1 august 2025, după introducerea unei contribuții la asigurările de sănătate (CASS) aplicată tuturor pensionarilor.

Cea mai mare pensie din sistemul public a scăzut de la 98.064 lei net (aproximativ 19.600 de euro) la 88.558 lei net (aproximativ 17.700 de euro), potrivit datelor obținute de News.ro din surse guvernamentale.

Chiar și după diminuare, primele 10 pensii din România depășesc valoarea de 10.000 de euro net lunar. Toate aceste pensii au fost obținute pe bază de contributivitate, în special din domeniile bancar și asigurări.

În luna iulie 2025, cea mai mare pensie din România avea o valoare brută de 108.627 lei. Conform legislației, primii 3.000 de lei din orice pensie sunt neimpozabili. Restul sumei era impozitat cu 10%, ceea ce însemna că beneficiarul încasa 98.064 lei net (circa 19.600 de euro).

De la 1 august, Guvernul condus de Ilie Bolojan a introdus CASS în cuantum de 10% pentru toate pensiile. Și în acest caz, primii 3.000 de lei sunt scutiți, dar aplicarea noii taxe a dus la o reducere de 9.506 lei lunar pentru cel mai mare beneficiar din țară.

Astfel, pensia netă a coborât la 88.558 lei (17.700 de euro), diferența fiind echivalentă cu aproximativ 1.900 de euro.

Pe locul doi în clasamentul național al pensiilor, înainte de introducerea CASS, se afla o pensie de 85.367 lei net (peste 17.000 de euro). După 1 august, venitul a scăzut la 77.130 lei net (15.400 de euro), pierzând aproximativ 1.650 de euro lunar.

Podiumul era completat, în iulie, de o pensie de 81.292 lei net (16.250 de euro). După aplicarea contribuției la sănătate, aceasta a coborât la 73.463 lei net (14.700 de euro), cu o reducere de 1.550 de euro.

Locul zece în clasament era ocupat, înainte de modificările fiscale, de o pensie de 56.689 lei net (11.300 de euro). În prezent, aceasta a scăzut la 51.320 lei net (10.260 de euro), diminuarea fiind de peste 1.000 de euro lunar.

Chiar și după reducerile aplicate, primele 10 pensii din România continuă să depășească pragul de 10.000 de euro net lunar.

Odată cu noile modificări fiscale, formula de calcul s-a schimbat. Pentru stabilirea pensiei nete:

Se aplică mai întâi cota de 10% CASS asupra pensiei brute, exceptând primii 3.000 de lei. Ulterior, se aplică impozitul de 10% pe suma rămasă după scăderea contribuției.

Această metodă afectează în special pensionarii cu venituri foarte mari, unde impactul CASS se reflectă direct într-o scădere semnificativă a sumei nete încasate.

Este important de subliniat că aceste pensii de top sunt integral contributive. Beneficiarii au obținut aceste sume după decenii de contribuții consistente, în special din domenii precum bănci, asigurări și investiții financiare.

Prin contrast, pensiile speciale, acordate în baza unor legi speciale pentru anumite categorii profesionale, nu fac parte din acest top. Diferența principală este că în cazul pensiilor contributive, valoarea finală depinde exclusiv de contribuțiile plătite pe parcursul activității profesionale.

În timp ce un număr restrâns de pensionari beneficiază de venituri de zeci de mii de euro lunar, realitatea pentru majoritatea românilor este complet diferită.

Potrivit Casei Naționale de Pensii, pensia medie în România este, în prezent, de 2.814 lei (aproximativ 560 de euro). Numărul total al pensionarilor depășește 4,5 milioane de persoane, iar diferențele dintre veniturile de top și cele obișnuite rămân uriașe.