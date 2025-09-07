Actualitate Când se răcește vremea. AccuWeather a publicat prognoza așteptată de toți







Toamna își intră în drepturi după prima parte a lunii septembrie, anunță meteorologii de la AccuWeather. Conform prognozei actualizate, valul de căldură nu se va încheia imediat și va mai dura cel puțin o săptămână.

Vremea în București se va schimba pe 18 septembrie, spun cei de la Accuweather. În această zi, temperaturile maxime vor atinge 25 de grade Celsius, iar minimele vor fi de 13 grade. După această dată, valorile termice diurne vor începe să scadă treptat, pe măsură ce ne apropiem de octombrie.

Pe 19 și 20 septembrie, maximele vor fi de 26 de grade, iar minimele vor oscila între 13 și 14 grade Celsius. Spre finalul lunii, pe 26 și 27 septembrie, sunt așteptate primele furtuni, semnalând revenirea ploilor în forță. Luna septembrie se va încheia cu temperaturi diurne de 21 de grade și minime nocturne de 11 grade Celsius.

Până pe 18 septembrie, românii vor avea parte de zile călduroase, cu temperaturi ce pot ajunge până la 30 de grade Celsius. Astfel, toamna își va face simțită prezența treptat.

În ultimele săptămâni, România s-a confruntat cu variații rapide de temperatură, care au fost resimțite în majoritatea județelor. Cu toate acestea, meteorologii de la Accuweather spun că valorile termice din octombrie va fi mai ridicate decât cele specifice pentru perioada respectivă.

Începutul lunii noiembrie va aduce iarna în România. Conform prognozei AccuWeather, prima zi cu temperaturi sub zero grade va fi 7 noiembrie, în orașul Predeal, aflat la cea mai mare altitudine din România.

În acea perioadă, temperaturile minime vor coborî până la -3 grade Celsius, iar maximele zilei nu vor depăși 8 grade. Prognoza meteorologică pentru noiembrie indică temperaturi scăzute după prima săptămână, cu minime ce pot ajunge până la -7 grade pe timpul nopții, în special în jurul datelor de 19 și 20 noiembrie.

În primele zile ale lunii, însă, valorile termice vor fi încă plăcute, cu maxime între 9 și 11 grade și câteva zile însorite, semnalând o instalare a frigului mai devreme decât în alți ani.