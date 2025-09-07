Vremea Prognoza meteo, 7 septembrie. Weekendul se încheie cu temperaturi ridicate. Ploi slabe în unele regiuni







Vremea va rămâne mult mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, în special în regiunile vestice și sudice, unde temperaturile se vor menține ridicate. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că se vor înregistra ploi slabe în anumite regiuni.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și posibilitate de averse și descărcări electrice după-amiaza și seara, mai ales în zonele montane și, pe arii restrânse, în vest, centru și nord. La munte, local, cantitățile de precipitații pot depăși 15–20 l/mp.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare în timpul ploilor. Valorile maxime se vor situa între 27 și 33 de grade, cele mai ridicate fiind în sud-vest, iar minimele între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade pe litoral. În a doua parte a nopții, izolat, se va forma ceață.

În București, vremea va fi călduroasă, cu maxime în jur de 32 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 14 și 17 grade.

Între 8 și 15 septembrie, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în toate regiunile, iar ploile vor fi rare, mai ales în zonele montane.

În perioada 15 – 22 septembrie, temperaturile vor rămâne ușor peste normal la nivel național. În nord-est și izolat în centrul și sud-estul țării, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile obișnuite, în timp ce în celelalte regiuni vor fi mai reduse.

Sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie vor fi caracterizate de temperaturi mai ridicate, în special în regiunile sudice, iar precipitațiile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Potrivit meteorologilor, valorile termice se vor menține ridicate și pe parcursul lunii octombrie. Vremea se răcește brusc la începutul lunii noiembrie, când ar urma să apară primele ninsori abundente în România.