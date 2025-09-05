Vremea Toamnă complet neobișnuită. Prognoza ANM până în octombrie







După un început de septembrie călduros, temperaturile se vor menține ridicate și în luna octombrie, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, valorile termice vor fi mai ridicate decât obișnuite pentru această perioadă a anului. Ploile vor fi prezente doar în anumite regiuni.

Potrivit meteorologilor, cantitățile de precipitații vor fi în general reduse, cu excepții locale. În intervalul 08 – 15 septembrie, valorile termice vor depăși mediile specifice săptămânii, mai ales în vest și sud. Precipitațiile vor fi local excedentare în zonele intracarpatice, iar în restul țării se vor încadra aproape de normal.

Între 15 – 22 septembrie, temperaturile or fi ușor mai ridicate decât cele normale, în special în regiunile sudice. Cantitățile de ploaie vor fi peste medie în nord și centru, iar în celelalte zone se vor situa aproape de valorile obișnuite.

În perioada 22 – 29 septembrie, valorile medii ale temperaturii aerului vor fi ușor peste cele normale, în special în vest și sud. Regimul ploilor va fi ușor deficitar în majoritatea zonelor, cu precădere în nord.

În prima săptămână din septembrie, temperaturile or rămâne peste mediile normale, în special în sud-vest. Precipitațiile vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a țării, mai ales în jumătatea sudică.

În acest weekend, sudul țării va continua să fie caracterizat de temperaturi ridicate, în timp ce în celelalte regiuni valorile termice se vor apropia de normalul perioadei. Potrivit estimărilor ANM, partea de vest a României va fi mai expusă unor episoade de instabilitate atmosferică. Acestea ar urma să fie prezente la finalul weekend-ului.În Capitală, vremea va rămâne caldă și plăcută. Cerul va fi în general senin, iar șansele de precipitații sunt foarte reduse.