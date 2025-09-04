Vremea Două zile fierbinți în București. ANM a anunțat valori termice mult peste normalul lunii







Două zile foarte călduroase au fost anunțate în București, de specialiștii de la ANM. Valorile termice ridicate vor depăși media normală pentru această perioadă a lunii, conform specialiștilor.

Vremea de joi și de vineri, din Capitală, va fi caracterizată de temperaturi ridicate și de disconfort termic. Azi, între orele 12:00 - 21:00, în Capitală, vremea va fi călduroasă, cu cer variabil şi vânt va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va oscila în ecartul 34 - 35 de grade Celsius.

Totodată, vineri, între 12:00 şi 21:00, vremea se va menţine călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, în timp ce valorile maxime de temperatură se vor încadra între 32 şi 33 de grade.

Potrivit sursei citate, în intervalul 4 septembrie, ora 12:00 - 5 septembrie, ora 21:00, Municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unui mesaj de alertă generală Cod galben de căldură, temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic.

Totodată, meteorologii au emis atenţionări Cod galben de vreme deosebit de caldă, valabile joi şi vineri, în prima zi în peste trei sferturi din ţară, iar ulterior în aproape jumătate din teritoriu, cu valori termice maxim ce vor ajunge la 36 de grade.

La noapte, în țară, fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin înnorări accentuate, averse și descărcări electrice în Banat, local în Crișana și vestul Olteniei.

Izolat, cantitățile de apă vor trece de nivelul de 15…25 l/mp și vor fi condiții de grindină. În restul teritoriului cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, cu rafale de 50…60 km/h.

Temperaturile minime se vor încadra de la 8 spre 10 grade Celsius în partea de este Transilvaniei și până la 21 de grade pe litoral. Pe arii restrânse în sud-est și centru, va fi ceață.