Vremea Vreme ideală în Republica Moldova, temperaturi ridicate și cer senin în toată țara







Vremea rămâne plăcută și azi, 4 septembrie, în Republica Moldova, cu valori termice puțin peste media acestei perioade a anului și cer senin în toată țara. Va fi Soare, fără vreo intervenție a norilor, pe tot parcursul zilei, conform specialiștilor meteo. Maximele de joi se vor încadra între 27 și 29 de grade Celsius, minima pe timp de noapte ajunge la 14 grade Celsius.

Vântul va sufla moderat, fără intensificări. Sunt anunțate câte 27 de grade Celsius la Briceni, la Rîbnița și la Ștefan-Vodă, vor fi 28 de grade Celsius la Bălți și la Chișinău și 29 de grade la Cahul. Mâine, valorile termice nu vor suferi mari modificări, astfel că vor varia între 27 și 28 de grade Celsius. Cerul va fi senin în mare parte a zilei, cu unele înnorări pe alocuri în centrul țării și în sud, dar fără șanse de precipitații.

În România, azi, valorile termice vor fi în scădere ușoară față de ziua precedentă, în regiunile sudice. Dar, vremea se va menține în continuare călduroasă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza se vor semnala înnorări, averse și descărcări electrice pe arii restrânse la munte, cel mai probabil în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali și doar izolat în zonele joase din vestul teritoriului.

Cantitățile de apă pot depăși 15…20 l/mp și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-est (40…45 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 și 33 de grade Celsius, iar cele minime între 11 și 21 de grade, ușor mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, până spre 4…6 grade. Izolat, dimineața și noaptea, va fi ceață, conform celor de la ANM.

În București, maxima zilei va ajunge la 34 de grade Celsius, în timp ce la polul opus, minima va fi de 13 - 17 grade Celsius