Vremea Cod galben de vreme instabilă în mai multe localități din județele Mureș și Harghita







Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o nouă avertizare nowcasting Cod galben de vreme instabilă. Aceasta este valabilă pentru mai multe localități din județele Mureș și Harghita.

Meteorologii au anunțat că, până la ora 18:55, în județul Mureș (Sovata) și în județul Harghita (Praid, Corund, Joseni, Zetea, Suseni, Ciumani, Lupeni, Dealu și Vărșag) sunt așteptate averse cu acumulări de 15-25 litri de apă pe metru pătrat, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 55-60 km/h și grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri.

ANM a precizat că avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) sunt valabile cel mult șase ore.

ANM anunță că furtunile au redus doar temporar canicula, iar temperaturile ridicate vor reveni marți și miercuri.

Marți, 2 septembrie 2025, sunt prognozate valori foarte mari în Banat, sudul Olteniei, sudul Moldovei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în Dobrogea continentală. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce indică un disconfort termic accentuat.

Între 3 și 4 septembrie, sudul și sud-estul țării vor fi expuse la temperaturi caniculare de până la 36 de grade Celsius. În același interval, jumătatea vestică va fi afectată de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale, descărcări electrice, grindină și cantități mari de precipitații.

În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea izolat, mai ales seara și noaptea. În București, canicula se va menține, cu disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime vor atinge 35-36 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 17 și 19 grade Celsius

Meteorologii anunță că, între 4 și 5 septembrie, temperaturile vor rămâne ridicate în regiunile extracarpatice, iar în restul țării se vor apropia de valorile normale ale perioadei. În vest, nord-vest, centru și în zonele montane sunt prognozate averse, descărcări electrice și, pe alocuri, grindină.