Vremea Toamnă cu temperaturi sufocante. ANM a emis Cod galben de caniculă







Începutul lunii septembrie vine cu un nou episod de căldură. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de caniculă pentru 16 județe. În aceste zone, mercurul va urca în termometre până la pragul critic de 35 de grade Celsius.

Marți, 16 județe vor fi afectate de caniculă și disconfort termic ridicat, cu temperaturi care pot ajunge până la 35 de grade Celsius. Zonele vizate includ Banatul, sudul Olteniei și al Moldovei, precum și sudul, centrul și estul Munteniei și Dobrogea continentală. În aceste regiuni, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități.

Județele aflate sub alertă sunt Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea și Galați. Temperaturile maxime vor oscila între 33 și 35 de grade Celsius.

Pentru București, Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială valabilă marți, între orele 12:00 și 21:00. În Capitală, temperaturile medii vor ajunge la 35 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, sporind senzația de disconfort termic.

Miercuri, 3 septembrie, canicula va continua în sudul și estul țării, cu temperaturi ridicate care vor menține disconfortul termic accentuat pentru populație.

Între 3 și 4 septembrie, sudul și sud-estul țării vor fi afectate de temperaturi caniculare, care vor ajunge până la 36 de grade Celsius. În aceeași perioadă, jumătatea vestică va fi marcată de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale, descărcări electrice, grindină și cantități importante de precipitații.

În restul țării, cerul va fi variabil, dar se vor semnala ploi izolate, mai ales pe timpul serii și al nopții. În București, canicula va persista, cu disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime vor ajunge la 35-36 de grade, iar minimele vor oscila între 17 și 19 grade Celsius.

Potrivit meteorologilor, între 4 și 5 septembrie temperaturile vor rămâne ridicate în regiunile extracarpatice, în timp ce în restul țării se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă. Vestul, nord-vestul, centrul și zonele montane vor fi marcate de averse, descărcări electrice și, local, grindină.