Vremea

Toamnă cu temperaturi sufocante. ANM a emis Cod galben de caniculă

Toamnă cu temperaturi sufocante. ANM a emis Cod galben de caniculăCaniculă. Sursa foto: Dreamstime.com
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Începutul lunii septembrie vine cu un nou episod de căldură. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de caniculă pentru 16 județe. În aceste zone, mercurul va urca în termometre până la pragul critic de 35 de grade Celsius.

Caniculă în mai multe zone din țară

Marți, 16 județe vor fi afectate de caniculă și disconfort termic ridicat, cu temperaturi care pot ajunge până la 35 de grade Celsius. Zonele vizate includ Banatul, sudul Olteniei și al Moldovei, precum și sudul, centrul și estul Munteniei și Dobrogea continentală. În aceste regiuni, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități.

Județele aflate sub alertă sunt Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea și Galați. Temperaturile maxime vor oscila între 33 și 35 de grade Celsius.

Soare

Soare. Sursa foto: Pixabay

Zi toridă în Capitală

Pentru București, Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială valabilă marți, între orele 12:00 și 21:00. În Capitală, temperaturile medii vor ajunge la 35 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, sporind senzația de disconfort termic.

Începutul școlii, povară pentru părinți. Nu ajung 600 de lei pentru rechizite
Începutul școlii, povară pentru părinți. Nu ajung 600 de lei pentru rechizite
Atac cu cuțitul în București. O persoană a fost înjunghiată în plină stradă
Atac cu cuțitul în București. O persoană a fost înjunghiată în plină stradă

Miercuri, 3 septembrie, canicula va continua în sudul și estul țării, cu temperaturi ridicate care vor menține disconfortul termic accentuat pentru populație.

Caniculă în sud, instabilitate în vestul țării

Între 3 și 4 septembrie, sudul și sud-estul țării vor fi afectate de temperaturi caniculare, care vor ajunge până la 36 de grade Celsius. În aceeași perioadă, jumătatea vestică va fi marcată de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale, descărcări electrice, grindină și cantități importante de precipitații.

În restul țării, cerul va fi variabil, dar se vor semnala ploi izolate, mai ales pe timpul serii și al nopții. În București, canicula va persista, cu disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime vor ajunge la 35-36 de grade, iar minimele vor oscila între 17 și 19 grade Celsius.

Potrivit meteorologilor, între 4 și 5 septembrie temperaturile vor rămâne ridicate în regiunile extracarpatice, în timp ce în restul țării se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă. Vestul, nord-vestul, centrul și zonele montane vor fi marcate de averse, descărcări electrice și, local, grindină.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:05 - Curtea de Apel a decis extrădarea în SUA a unui ucrainean
14:57 - Caz rar la festival. O femeie a născut în mijlocul petrecerii
14:50 - Un protest pro-Hamas a blocat portul din Melbourne
14:41 - Bolojan, discuții cruciale cu liderul PPE. Ce se întâmplă cu investițiile începute pe plan local
14:28 - Începutul școlii, povară pentru părinți. Nu ajung 600 de lei pentru rechizite
14:17 - Atac cu cuțitul în București. O persoană a fost înjunghiată în plină stradă

Proiecte speciale