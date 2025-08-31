Vremea Cod galben de furtuni și ploi torențiale în România. Alertă ANM







Meteorologii ANM au emis un cod galben de furtuni pentru 17 județe din mai multe regiuni ale țării, unde sunt așteptate ploi abundente, vijelii și grindină.

Meteorologii au emis duminică o avertizare cod galben de furtuni, valabilă între orele 10.00 și 23.00. În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice, vânt puternic, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și, pe alocuri, grindină.

Meteorologii anunță că, în perioade scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, iar local pot depăși 50 l/mp. Episoade de instabilitate atmosferică sunt așteptate pe arii restrânse și în restul țării.

Conform acestora, avertizarea este valabilă în județele Alba, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Sibiu, Sălaj şi Vâlcea.

Meteorologul ANM Mihai Huștiu a declarat, la Digi24, că este așteptat un nou episod de instabilitate atmosferică, care a început deja prin ploi în sud-vestul și nord-vestul țării. În următoarele ore, fenomenele se vor intensifica și se vor extinde, fiind prognozate averse torențiale, rafale de vânt și vijelii în sud-est, inclusiv în sudul Moldovei, Bărăgan și Dobrogea, unde sunt posibile și căderi de grindină.

„Cantitățile mai însemnate le așteptăm astăzi în județele avertizate în cod galben, respectiv Transilvania, nordul Olteniei și al Munteniei, precum și zone de munte, unde ne așteptăm să fie cantități undeva la 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pentru pătat”, a mai adăugat acesta.

Meteorologul a explicat că acest episod de instabilitate se va încheia în cursul nopții, ploile urmând să se restrângă treptat spre nord-nord-estul țării, iar mâine este așteptată o ameliorare a vremii.

El a adăugat că astăzi s-a înregistrat o scădere importantă a temperaturilor față de ziua precedentă: dacă ieri în sudul Munteniei au fost 37-38 de grade, astăzi valorile au coborât la 21 de grade în nordul Olteniei și al Munteniei și la cel mult 26-27 de grade în Capitală, unde ieri se atinseseră 36 de grade

„Mâine contăm pe valori termice cuprinse între 25 și cel mult 31, poate izolat 32 de grade, iar vremea redevine în general frumoasă și intrăm din nou într-un proces de încălzire”, a mai spus acesta.