Vremea Prognoza meteo, 31 august. Ultima zi de vară aduce ploi abundente și grindină. Când revine canicula







La final de vară, vremea se răcește semnificativ în anumite regiuni. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ploile vor pune stăpânire pe centrul și sud-vestul țării.

În vest, sud și centru se va resimți o răcire semnificativă față de ziua anterioară. În schimb, în est și sud-est, după-amiaza va rămâne călduroasă, cu disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va urca local până la pragul critic de 80 de unități.

Pe parcursul zilei se vor înregistra înnorări accentuate, ploi torențiale și descărcări electrice în sud, sud-vest și centru, precum și în zonele deluroase și montane. Ploile se vor extinde local și în celelalte regiuni, iar noaptea vor fi mai frecvente în centru și est.

Cantitățile de apă vor fi semnificative, depășind pe alocuri 25–30 l/mp, iar în Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei, izolat se pot acumula peste 50–60 l/mp. Nu sunt excluse episoade de grindină.

Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în sud și est, mai ales în timpul ploilor, când se pot produce vijelii cu rafale de 50–70 km/h. Temperaturile maxime vor varia între 21 și 31 de grade, cu valori mai ridicate, de 33–34 de grade, în centrul și sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea continentală. Minimele nopții se vor încadra, în general, între 12 și 19 grade. Izolat, va fi ceață dimineața în sud-est și pe timpul nopții în vest și centru.

În Capitală, vremea va fi instabilă, iar temperaturile vor scădea comparativ cu ziua precedentă. Cerul va fi variabil, dar după-amiaza se vor înregistra înnorări accentuate, însoțite de averse, pe alocuri mai însemnate cantitativ, și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări de scurtă durată, menținându-se moderat pe parcursul zilei. Temperatura maximă nu va depăși 26 de grade, iar în timpul nopții valorile minime vor coborî la 15–17 grade.

Potrivit meteorologilor, vremea se încălzește la începutul săptămânii viitoare. În prima parte a lunii septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate față de cele specifice acestei perioade.