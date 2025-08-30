Vremea Furtuni puternice și vreme rea. Mai multe zone sunt vizate







Furtuni violente. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru acest sfârșit de săptămână, mai multe avertizări de cod galben ce vizează atât episoade de caniculă, cât și furtuni violente. În total, 17 județe din România se află sub atenționări de vreme severă.

Pe parcursul zilei de duminică, instabilitatea atmosferică se va accentua și va cuprinde o zonă mai extinsă din țară. ANM a emis o avertizare de Cod ngalben de furtuni puternice. Județele vizate sunt: Sălaj, Bistrița-Năsăud, Cluj, Mureș, Harghita, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin și Hunedoara.

În aceste regiuni, meteorologii avertizează asupra ploilor abundente, furtunilor cu descărcări electrice și vijeliilor. Rafalele de vânt pot depăși 70 km/h, iar cantitățile de apă estimate vor ajunge la 20–30 l/mp, cu posibilitatea de a trece de 50 l/mp în unele zone.

Deși cele mai afectate rămân zonele aflate sub cod galben, ANM menționează că episoade de instabilitate atmosferică se pot manifesta izolat și în alte regiuni ale țării, însă cu intensitate mai redusă. Meteorologii recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să se adăpostească în locuri sigure și să acorde atenție avertizărilor transmise de autorități.

În prima săptămână din septembrie, meteorologii estimează că România va traversa o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit. Valorile de temperatură se vor menține peste media climatologică a intervalului, cu accent pe regiunile sudice ale țării, unde disconfortul termic va fi resimțit mai puternic.

În privința precipitațiilor, acestea vor fi apropiate de normal, fără excese majore, ceea ce înseamnă că episoadele de ploaie vor fi în limitele obișnuite pentru începutul toamnei.

A doua săptămână a lunii aduce, de asemenea, temperaturi peste medie, dar diferențele vor fi mai vizibile în sudul țării. În restul regiunilor, valorile termice vor fi mai apropiate de ceea ce înseamnă normalul calendaristic. Precipitațiile nu vor avea abateri notabile, astfel că regimul pluviometric se va situa, în linii mari, în jurul normelor pentru această perioadă.