Economia României ar urma să se contracte cu 0,2% în 2026, potrivit noilor estimări publicate miercuri de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Instituția și-a revizuit semnificativ prognoza anterioară, publicată în februarie, când estima o creștere economică de 1,2%.

Noua evaluare apare în raportul BERD privind Perspectivele Economice Regionale din iunie 2026 și reflectă deteriorarea indicatorilor economici în primele luni ale anului.

Revizuirea este importantă deoarece semnalează dificultățile cu care se confruntă economia românească într-un context marcat de consum redus, producție industrială în scădere și presiuni fiscale persistente.

Potrivit BERD, principalul motiv al revizuirii îl reprezintă evoluția economiei în primul trimestru din 2026. Datele preliminare publicate de Institutul Național de Statistică (INS) au indicat o scădere a PIB de 1,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Estimările BERD sunt chiar mai pesimiste, instituția apreciind că economia s-a contractat cu aproximativ 2,1% în primele trei luni ale anului.

Raportul subliniază că reducerea consumului gospodăriilor și declinul producției industriale au contribuit semnificativ la această evoluție. În același timp, efectele măsurilor de consolidare fiscală și nivelul ridicat al inflației continuă să afecteze cererea internă.

În ciuda perspectivei negative pentru 2026, BERD estimează că economia României va reveni pe creștere în anul următor. Pentru 2027 este anticipată o expansiune de 1,8%, însă și această prognoză a fost redusă cu 0,4 puncte procentuale față de estimările publicate în februarie.

Instituția consideră că investițiile ar putea deveni principalul motor de creștere, în condițiile în care consumul privat va continua să fie limitat de ajustările fiscale și de presiunile inflaționiste.

Potrivit raportului, evoluția pozitivă depinde în mare măsură de capacitatea României de a atrage fonduri prin Mecanismul de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene și de îmbunătățirea încrederii mediului de afaceri.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare atrage atenția că există factori care ar putea afecta suplimentar perspectivele economice.

Printre principalele riscuri identificate se numără eventualele abateri de la programul de consolidare fiscală, volatilitatea comerțului internațional și incertitudinile politice prelungite.

Aceste elemente ar putea întârzia revenirea economiei și ar putea influența negativ investițiile și consumul în perioada următoare.

BERD arată că economia României a înregistrat o creștere de aproximativ 0,7% în 2025, un nivel apropiat de cel consemnat în 2024. Totuși, structura creșterii economice s-a modificat semnificativ.

Consumul privat aproape că a stagnat, după ce ritmul de creștere al salariilor reale s-a deteriorat puternic. Dacă în 2024 salariile reale avansau cu aproximativ 8%, la mijlocul anului 2025 acestea au intrat pe un trend negativ, cu o contracție estimată la 5%.

În același timp, cheltuielile guvernamentale au scăzut cu 11% în ultimul trimestru din 2025 comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Pe de altă parte, investițiile publice au reprezentat aproximativ 7% din PIB, iar exporturile nete au avut o contribuție pozitivă, susținute de creșterea exporturilor de bunuri de capital și produse intermediare.

Raportul BERD evidențiază și o reducere graduală a deficitului fiscal. Acesta a coborât de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025, iar pentru 2026 este estimată o nouă reducere, până la 6,2% din PIB.

În paralel, Banca Națională a României a menținut rata dobânzii de politică monetară la 6,5% până la începutul anului 2026, după o perioadă marcată de presiuni inflaționiste care au început în a doua jumătate a anului 2025.

BERD estimează că întreaga regiune a Europei de Sud-Est din Uniunea Europeană, care include România și Bulgaria, va înregistra o încetinire economică în 2026.

Creșterea PIB este prognozată la doar 0,5% în acest an, pe fondul temperării creșterilor salariale reale și al reducerii spațiului fiscal disponibil pentru guverne. Pentru 2027, instituția estimează o accelerare a ritmului de creștere până la 2%.