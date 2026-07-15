Consiliul UE a aprobat poziția de negociere privind viitorul sprijin financiar destinat migrației, gestionării frontierelor, politicii de vize și securității interne pentru perioada 2028-2034. Decizia va sta la baza negocierilor cu Parlamentul European. Potrivit Consiliului UE, noile fonduri vor sprijini statele membre în aplicarea Pactului privind migrația și azilul, vor contribui la consolidarea frontierelor externe ale Uniunii și vor susține măsurile pentru combaterea amenințărilor la adresa securității.

Cele trei regulamente propuse stabilesc cadrul juridic pentru finanțarea europeană în aceste domenii în intervalul 2028-2034.

În domeniul migrației și azilului, banii europeni vor fi folosiți pentru consolidarea sistemului comun de azil, promovarea migrației legale, integrarea persoanelor care au drept de ședere și combaterea migrației ilegale. De asemenea, finanțarea va sprijini returnarea în condiții de siguranță a persoanelor care nu au dreptul să rămână pe teritoriul Uniunii.

În ceea ce privește gestionarea frontierelor și politica de vize, investițiile vor avea ca obiectiv întărirea controalelor la frontierele externe, modernizarea procesării cererilor de viză și buna funcționare a spațiului Schengen.

Pe segmentul securității interne, Uniunea Europeană urmărește intensificarea luptei împotriva criminalității organizate, terorismului, extremismului violent și atacurilor cibernetice. Totodată, sunt prevăzute măsuri pentru îmbunătățirea schimbului de informații între statele membre și consolidarea cooperării dintre autoritățile de aplicare a legii.

Una dintre principalele noutăți ale viitorului mecanism de finanțare este introducerea planurilor naționale și regionale de parteneriat.

Fiecare stat membru va elabora un document unic care va cuprinde investițiile și reformele propuse în domeniile migrației, frontierelor și securității.

În plus, Consiliul UE propune o flexibilitate mai mare în utilizarea fondurilor. Statele membre nu vor fi obligate să investească în toate obiectivele stabilite la nivel european, ci vor putea direcționa resursele către domeniile considerate prioritare la nivel național.

Poziția aprobată de Consiliu este, deocamdată, una parțială și nu include valoarea fondurilor care vor fi alocate. Aspectele financiare vor fi negociate separat, în timpul discuțiilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene.

Ministrul irlandez al Justiției, Afacerilor Interne și Migrației, Jim O’Callaghan, a subliniat că gestionarea migrației și protejarea frontierelor necesită o abordare comună la nivel european. El a afirmat că noul acord deschide calea pentru acordarea unui sprijin esențial statelor membre, atât pentru implementarea Pactului privind migrația și azilul, cât și pentru combaterea criminalității și a terorismului.

Mandatul adoptat de Consiliul UE va constitui baza negocierilor cu Parlamentul European. După încheierea acestora și stabilirea viitorului buget multianual, vor fi stabilite și sumele finale care vor fi alocate pentru migrație, gestionarea frontierelor și securitatea internă.

Propunerile legislative au fost prezentate de Comisia Europeană în iulie 2025, iar instituțiile europene urmăresc finalizarea negocierilor până la sfârșitul anului 2026, astfel încât noile programe de finanțare să poată intra în vigoare începând cu anul 2028.