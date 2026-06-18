Parlamentul European a aprobat miercuri o reformă amplă a politicii de migrație a Uniunii Europene, care urmărește accelerarea deportării migranților fără drept de ședere și permite statelor membre să înființeze centre de detenție în afara blocului comunitar, potrivit agenției Reuters.

Măsura reprezintă una dintre cele mai importante modificări ale politicii europene privind migrația din ultimii ani.

Noua reglementare, care mai are nevoie de aprobarea formală a celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, vine pe fondul presiunilor tot mai mari exercitate asupra guvernelor europene pentru a controla migrația ilegală și pentru a crește numărul returnărilor persoanelor ale căror cereri de azil au fost respinse.

Potrivit Comisiei Europene, noile reguli vor oferi autorităților instrumente suplimentare pentru a eficientiza procesul de returnare a migranților care nu au drept legal de ședere în Uniunea Europeană.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat într-o scrisoare adresată statelor membre înaintea reuniunii liderilor europeni de la Bruxelles că regulamentul privind returnările va permite „proceduri mai rapide și mai eficiente”.

Mai multe state membre susțin că întâmpină dificultăți în aplicarea deciziilor de expulzare, în special în cazul solicitanților de azil respinși sau al persoanelor care rămân pe teritoriul UE după expirarea vizelor.

Organizațiile pentru drepturile omului și o parte dintre eurodeputați consideră însă că noua abordare pune accent excesiv pe descurajarea migrației și pe deportări, în detrimentul cauzelor care determină oamenii să își părăsească țările de origine, precum conflictele armate, sărăcia sau represiunea politică.

Într-o intervenție susținută luni în cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a avertizat că noile reguli europene riscă să extindă utilizarea detenției și să slăbească garanțiile împotriva returnării persoanelor în țări unde ar putea fi expuse persecuției sau altor pericole.

Acesta a criticat ceea ce a numit o tendință de „dezumanizare a migranților și refugiaților” observată în mai multe state occidentale.

Dezbaterea privind politica europeană de migrație are loc în contextul unor discuții planificate între oficiali europeni și reprezentanți ai regimului taliban din Afganistan.

Potrivit unor documente consultate de Reuters, o delegație talibană este așteptată la Bruxelles în perioada 22-23 iunie pentru discuții tehnice privind returnarea cetățenilor afgani care nu au drept de ședere în Uniunea Europeană.

Comisia Europeană și guvernul Suediei, coorganizator al întâlnirii, au precizat că reuniunea are caracter tehnic și nu reprezintă o recunoaștere diplomatică a regimului taliban.

Totuși, invitația a generat controverse. Ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, și-a exprimat dezacordul față de prezența reprezentanților talibani la Bruxelles și a precizat că nu ar fi susținut o astfel de invitație în numele guvernului belgian.

Noua legislație reflectă înăsprirea treptată a politicii europene privind migrația după criza din 2015-2016, când peste un milion de refugiați și migranți au ajuns în Uniunea Europeană.

În ultimul deceniu, tema migrației a devenit una dintre principalele preocupări politice în numeroase state membre, contribuind la creșterea susținerii electorale pentru partidele care promovează politici mai restrictive în domeniul imigrației.