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„Friptura vegetală” dispare, dar burgerul vegetarian rămâne. Noua regulă adoptată în UE

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„Friptura vegetală” dispare, dar burgerul vegetarian rămâne. Noua regulă adoptată în UESursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Parlamentul European a adoptat marți o lege care stabilește noi reguli privind denumirea produselor vegetariene și vegane, în încercarea de a proteja sectorul creșterii animalelor și de a oferi consumatorilor mai multă claritate asupra produselor cumpărate.

Noile prevederi limitează utilizarea unor termeni asociați tradițional cărnii, însă permit în continuare folosirea altora deja consacrați pe piața produselor vegetale.

„Friptura vegetală” nu va mai putea fi folosită

Textul adoptat de Parlamentul European prevede că termeni precum „friptură”, „bacon” și „ficat” vor putea fi utilizați exclusiv pentru produsele din carne.

Măsura a fost susținută de reprezentanți ai industriei cărnii și de politicieni conservatori, care au argumentat că aceste denumiri sunt asociate unor produse de origine animală și că utilizarea lor pentru alternative vegetale poate crea confuzie în rândul consumatorilor.

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Potrivit noilor reguli, expresii precum „friptură vegetală” nu vor mai putea fi folosite.

Burgerii și cârnații vegetali își păstrează denumirile

Negocierile dintre eurodeputați și statele membre au dus însă la un compromis.

Astfel, produsele comercializate sub denumiri precum „burger vegetal” sau „cârnat vegetal” își vor putea păstra numele și după intrarea în vigoare a noilor reguli.

Compromisul a fost stabilit în contextul dezvoltării rapide a pieței alternativelor vegetale, în special în Germania, cea mai mare piață europeană pentru acest tip de produse.

burger

burger. Sursa foto: Pixabay

Cum definește noua lege termenul „carne”

Actul normativ stabilește și o definiție clară a cărnii, descrisă drept „părțile comestibile ale animalelor”.

Prin această formulare sunt excluse produsele obținute în laborator sau cele provenite din culturi celulare, care nu vor putea fi comercializate folosind denumirea de „carne”.

Compromisul adoptat de Parlamentul European urmează să fie aprobat formal și de cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Eurodeputații au vorbit despre o victorie pentru producătorii de carne

Inițiatoarea propunerii, eurodeputata franceză Céline Imart, a salutat adoptarea noilor reguli.

„Este o victorie pentru producătorii noștri, pentru expertiza lor și pentru transparența de care au nevoie consumatorii”, a declarat aceasta.

Măsurile fac parte dintr-o lege mai amplă care urmărește consolidarea poziției agricultorilor în lanțul valoric agroalimentar.

Paul McCartney a intervenit în dezbatere

Discuțiile privind denumirea produselor vegetale au depășit sfera politică și economică.

În dezbatere s-a implicat și Paul McCartney, care a luat poziție în apărarea produselor comercializate sub denumiri precum „friptură de soia” sau „cârnat de tofu”.

Controversa este însă departe de a se încheia. Noile reguli se vor aplica într-o primă etapă până la sfârșitul anului viitor, iar la nivel european sunt deja în curs noi negocieri privind organizarea comună a piețelor agricole.

Piața produselor vegetale continuă să crească

În ultimii ani, produsele vegetariene și vegane care imită gustul și aspectul cărnii au cunoscut o dezvoltare accelerată în Europa.

Creșterea cererii a fost alimentată de interesul consumatorilor pentru o alimentație considerată mai sănătoasă, de preocupările privind bunăstarea animalelor și de încercările de reducere a impactului asupra mediului, sectorul creșterii animalelor fiind unul dintre marii emițători de gaze cu efect de seră.

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