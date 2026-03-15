Ce arată un studiu pe 1,8 milioane de persoane despre dieta vegetariană

O alimentație bazată pe produse vegetale este asociată cu un risc mai redus pentru mai multe tipuri de cancer, potrivit unui studiu. Cercetarea a analizat datele a peste 1,8 milioane de persoane pe parcursul a 16 ani.

Rezultatele indică diferențe semnificative între persoanele care urmează o dietă vegetariană și cele care consumă carne. Potrivit analizei, vegetarienii au prezentat un risc mai scăzut pentru mai multe forme de cancer, iar diferențele au rămas constante pe toată durata studiului.

Datele analizate arată că vegetarienii au un risc cu 21% mai redus de cancer pancreatic comparativ cu persoanele care consumă carne. În cazul cancerului de prostată, riscul este cu 12% mai mic, iar pentru cancerul de sân scade cu 9%.

Diferențe mai mari au fost observate în cazul unor tipuri mai rare de cancer. Riscul de cancer renal este cu 28% mai mic în rândul persoanelor care urmează o dietă vegetariană. În același timp, probabilitatea de apariție a mielomului multiplu, o formă rară de cancer al sângelui, este cu 31% mai redusă.

Cercetătorii explică faptul că beneficiile ar putea fi legate de compoziția alimentației. Dr. Carrie Daniel, profesor de epidemiologie la MD Anderson Cancer Center, spune că dietele bogate în alimente de origine vegetală pot avea efecte asupra stării generale de sănătate.

„Dietele bogate în plante susțin sănătatea intestinului și înlocuiesc alimentele procesate sau bogate în grăsimi animale”, a explicat specialistul.

Potrivit acesteia, acest tip de alimentație poate reduce o serie de factori de risc asociați dezvoltării unor forme de cancer.

Analiza a evidențiat însă și o situație diferită în cazul unui tip de cancer esofagian. Persoanele vegetariene par să aibă un risc aproape dublu de carcinom cu celule scuamoase, cea mai frecventă formă de cancer al esofagului.

Autorii studiului spun că această asociere ar putea fi legată de anumite deficiențe nutriționale care pot apărea în unele diete vegetariene. Cercetătorii subliniază însă că sunt necesare investigații suplimentare pentru a stabili cauza exactă a acestei diferențe.

Rezultatele studiului trebuie interpretate în contextul general al stilului de viață, spune Dr. Sylvia Crowder, specialist la Moffitt Cancer Center.

„Concluzia cea mai fiabilă este că o dietă bogată în alimente vegetale integrale pare benefică, indiferent dacă cineva elimină complet carnea sau nu”, a declarat ea.

Potrivit cercetătorilor, legumele, fructele, leguminoasele, cerealele integrale, nucile și semințele rămân componentele esențiale ale unei alimentații considerate benefice pentru sănătate. Relația dintre dieta vegetariană și riscul de cancer continuă să fie analizată, iar mecanismele biologice implicate sunt încă studiate.