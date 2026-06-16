Parlamentul din Suedia a adoptat luni o lege care permite autorităților să retragă permisele de ședere ale imigranților pe baza unor comportamente considerate necorespunzătoare, inclusiv acumularea de datorii neachitate, munca nedeclarată sau legăturile cu organizații extremiste, potrivit informațiilor furnizate de Reuters.

Noua legislație se aplică atât cererilor aflate în proces de analiză, cât și permiselor de ședere deja acordate, ceea ce înseamnă că măsura poate avea efect retroactiv.

Decizia face parte din strategia guvernului de centru-dreapta de înăsprire a politicilor privind imigrația înaintea alegerilor parlamentare programate pentru luna septembrie.

Potrivit guvernului suedez, scopul noii reglementări este de a permite autorităților să intervină împotriva persoanelor care nu respectă normele societății sau care sunt implicate în activități considerate incompatibile cu statutul de rezident.

Textul legii nu stabilește o listă exhaustivă a comportamentelor care pot conduce la retragerea permisului de ședere. Totuși, executivul a menționat în mod explicit datorii neachitate, neplata taxelor și impozitelor, activități infracționale, munca la negru și legăturile cu organizații extremiste.

Agenția pentru Migrație din Suedia va fi responsabilă pentru evaluarea cazurilor individuale. Deciziile luate de instituție vor putea fi contestate în instanțele specializate în probleme de imigrație.

Guvernul condus de coaliția de centru-dreapta, susținută în parlament de partidul naționalist Democrații Suediei, a câștigat alegerile din 2022 cu promisiunea reducerii imigrației și combaterii criminalității.

Ministrul pentru Migrație, Johan Forssell, a susținut proiectul de lege încă din luna martie, argumentând că dreptul de ședere trebuie condiționat de respectarea regulilor societății.

„Oricine nu depune efortul de a face ceea ce este corect nu ar trebui să se poată baza pe posibilitatea de a rămâne”, a declarat Johan Forssell la prezentarea proiectului de lege.

Autoritățile suedeze susțin că măsura va contribui la consolidarea integrării și la creșterea responsabilității în rândul persoanelor care beneficiază de drept de rezidență în țară.

Noua lege a fost contestată de partidele de opoziție și de mai multe organizații pentru drepturile omului, care consideră că formulările sunt prea vagi și pot genera interpretări arbitrare.

Organizația Civil Rights Defenders, cu sediul la Stockholm, a avertizat că legea creează incertitudine în rândul imigranților și poate afecta principiile fundamentale ale statului de drept.

„Legea privind buna conduită îi lasă pe oameni în incertitudine cu privire la acțiunile sau exprimările care ar putea fi folosite împotriva lor”, a transmis organizația într-un comunicat.

Reprezentanții acesteia au adăugat că măsura „subminează statul de drept și principiul egalității în fața legii”, deoarece deciziile ar putea fi bazate și pe comportamente care nu constituie infracțiuni.

În ultimii ani, Suedia a adoptat treptat politici mai restrictive privind imigrația, după ce timp îndelungat a avut una dintre cele mai deschise abordări din Europa în ceea ce privește primirea migranților și a refugiaților.

Adoptarea acestei legi marchează una dintre cele mai importante modificări recente ale sistemului de imigrație suedez și ar putea influența dezbaterea politică din campania electorală pentru alegerile parlamentare din septembrie.