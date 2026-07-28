Politica

Se deblochează concursurile pentru posturile vacante din sistemul medical și din alte instituții cheie

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Se deblochează concursurile pentru posturile vacante din sistemul medical și din alte instituții cheieGuvernul României. Sursă foto: gov.ro
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Din cuprinsul articolului

Guvernul se reunește marți seară pentru a aproba, prin memorandum, organizarea concursurilor necesare ocupării posturilor vacante din cadrul unităților subordonate Ministerului Sănătății. Măsura vine în sprijinul sistemului medical, afectat de lipsa de personal în numeroase spitale și unități de îngrijire, anunță Agerpres.

Concursuri de angajare în mai multe ministere și instituții publice

Același memorandum vizează deblocarea angajărilor și în alte sectoare esențiale din administrația publică. Astfel, vor fi organizate concursuri pentru ocuparea funcțiilor libere din unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și Ministerului Afacerilor Interne.

De asemenea, măsura se aplică pentru posturile vacante din Serviciul Român de Informații, Academia Română, autoritățile administrației publice locale și unitățile de învățământ superior de drept public acreditate care au în structură facultăți de medicină și stomatologie.

Card sănătate

Card sănătate. Sursa foto: Arhiva EVZ

Schimbare de strategie privind conservarea biodiversității

Pe agenda ședinței de marți seară se află și o notă referitoare la rediscutarea Hotărârii Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026 - 2030, act normativ ce fusese adoptat inițial în ședința din 23 iulie.

Proiectul a suferit modificări de traseu parlamentar în urma obiecțiilor ridicate pe scenă politică.

Pe acest subiect, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că s-a decis retragerea Hotărârii de Guvern privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026 - 2030, având în vedere plângerea prealabilă formulată de PSD în acest caz, iar prevederile sale fac obiectul unui proiect de lege care a fost depus marţi la Senat.

Altfel, Federația Solidaritatea Sanitară a continuat marți negocierile privind Legea salarizării cu reprezentanții Ministerului Sănătății, ai Ministerului Muncii și ai Băncii Mondiale, în timp ce SANITAS a intrat în grevă generală în unitățile sanitare în care este reprezentată. Sindicaliștii susțin că viitoarea lege trebuie să elimine inechitățile salariale, fără să reducă sporurile, plata gărzilor sau drepturile acordate pentru munca în ture, în timpul nopții și în zilele libere.

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