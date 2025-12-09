CFR Călători și Metrorex anunță noi angajări în decembrie. Datele concursurilor și orașele vizate

În luna decembrie, două dintre cele mai importante companii aflate în subordinea Ministerului Transporturilor – CFR Călători și Metrorex – organizează concursuri de angajare, după ce procedurile au fost reluate în urma unor anulări anterioare.

Atât CFR Călători, cât și Metrorex au publicat anunțuri privind organizarea unor concursuri, însă CFR SA nu a mai afișat posturi disponibile. La CFR Călători, primele selecții au loc în mai multe orașe din țară. Pe 22 decembrie, SRTFC Galați va organiza un concurs pentru ocuparea unui post de acar în stația Buzău – Exploatare Manevră garnituri de călători. În același timp, SRTFC Timișoara va susține pe 18 decembrie o selecție pentru un post de șef de tură în cadrul Compartimentului Comanda personal de tren de la staţia Timişoara Nord.

Angajările la CFR Călători, care fuseseră suspendate la începutul anului din cauza prevederilor Ordonanței Trenuleț, au fost ulterior reluate. Procedurile lansate la finalul anului trecut au fost anulate de conducere în ianuarie, iar în dreptul lor figurează și acum mențiunea „Anulat conform O.U.G. 156/30.12.2024”.

Pentru cei interesați de o carieră în transportul subteran, Metrorex organizează pe 22 decembrie un concurs pentru trei posturi de analist ajutor II în cadrul Secției Tehnologia Informației.

În spațiul public a atras atenția un videoclip postat de Brindușescu Doru Alexandru, mecanic de locomotivă, care a prezentat salariul său pentru a încuraja tinerii să ia în calcul o carieră în România.

„Nu fac acest TikTok ca să mă laud, fac acest TikTok special pentru tinerii din România ca să vadă și ei că se poate și în România să lucrezi pe un salariu cât de cât decent, dacă îți dorești cu adevărat și nu este nevoie să pleci în străinătate. Acesta este un fluturaș cu salariul meu, aveți acolo și numele meu, Brindușescu Doru Alexandru, luna octombrie 2025. Deci este un fluturaș recent, funcție mecanic, locomotivă, automotor 1, salariul de încadrare 6.700 de lei, la care se adaugă toate aceste sporuri”, afirmă el în mesajul video.

Clipul a strâns peste cinci mii de aprecieri și aproximativ 200 de comentarii în doar câteva ore, stârnind interesul publicului pentru nivelul veniturilor din acest domeniu.