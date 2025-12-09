Giganții auto şi firmele de leasing cer Comisiei Europene renunțarea la obiectivele „verzi” ce ucid industria

BMW, Toyota şi cele mai importante companii europene de închirieri şi leasing auto au solicitat Comisiei Europene (CE) să nu introducă obiective obligatorii pentru achiziţia de vehicule electrice în flotele corporative. Argumentul lor este că o astfel de măsură ar deveni extrem de costisitoare şi ar afecta negativ piaţa, potrivit Reuters.

Pe 16 decembrie, Executivul european va prezenta un nou pachet legislativ care ar putea oferi industriei auto mai multă flexibilitate în îndeplinirea ţintelor de emisii CO₂ şi ar putea relaxa interdicţia programată pentru 2035 privind vânzarea maşinilor noi cu motoare termice.

Pachetul include reguli ce vizează flotele companiilor, care generează între 50 şi 60% din vânzările de autoturisme noi din Uniune.

Într-o scrisoare trimisă Ursulei von der Leyen şi altor comisari europeni, cei 67 de semnatari susţin că principalele bariere în calea adoptării vehiculelor electrice rămân costurile ridicate şi infrastructura insuficientă de încărcare.

Ei avertizează că impunerea unei obligaţii ar forţa companiile fie să păstreze mai mult timp maşinile vechi, fie să reducă achiziţiile de vehicule noi.

Semnatarii subliniază că statele care au înregistrat cele mai rapide ritmuri de electrificare au reuşit acest lucru prin stimulente financiare şi investiţii masive în infrastructura de încărcare.

În plus, spun ei, este necesară susţinerea pieţei second-hand de vehicule electrice, având în vedere că maşinile în leasing sunt comercializate la doi-trei ani.

Printre companiile care au semnat scrisoarea se numără Arval (BNP Paribas), Ayvens (Société Générale), Avis, Bolt şi Hertz, alături de organizaţii naţionale din domeniul închirierilor şi leasingului auto.

De cealaltă parte, Climate Group susţine introducerea unor obiective obligatorii, amintind că peste 120 de companii mari, printre care EDF, Ikea, Siemens şi Unilever, s-au angajat deja să treacă la flote complet electrice. Publicarea pachetului european a fost amânată cu o săptămână, timp în care Bruxelles-ul a devenit centrul unui lobby intens din partea industriei auto.