Comisia Europeană răspunde ferm atacurilor lui Elon Musk și le cataloghează drept „complet nebune”

Comisia Europeană răspunde ferm atacurilor lui Elon Musk și le cataloghează drept „complet nebune”Elon Musk / sursa foto : dreamstime.com
Tensiunile dintre Elon Musk și instituțiile europene ating un nou prag după sancțiunea majoră aplicată platformei X. În replică la atacurile repetate ale miliardarului, Comisia Europeană a transmis luni o poziție foarte clară, criticând dur retorica adoptată de acesta în spațiul public, relatează AFP.

Replica Comisiei Europene la criticile lui Musk

Comisia Europeană (CE) denunţă luni „declaraţii complet nebune” ale lui Elon Musk, în urma unor atacuri ale patronului XAI, firma-mamă a X, care cere ca Uniunea Europeană să fie „abolită”, în urma amendării X cu 120 de milioane de euro din cauza încălcării regulamentului serviciilor digitale.

Purtătoarea de cuvânt a CE, Paula Pinho, a explicat că ”Asta face parte din libertatea de exprimare pe care noi o preţuim în UE şi care permite cele mai nebune declaraţii”.

Sancțiunea de 120 de milioane de euro a fost decisă în urma unor abateri legate de transparența impusă de Digital Services Act. O parte importantă a criticilor se referă la modul în care platforma a utilizat ”bifele” albastre, marcaje care ar trebui să indice credibilitatea unei surse.

Amenda a fost atacată pe loc, atât de echipa președintelui american Donald Trump, cât și de Elon Musk, care a difuzat în weekend mai multe mesaje vehement critice la adresa Uniunii Europene.

Comisia Europeană

Comisia Europeană. Sursă foto: Captură video

Declarațiile radicale ale lui Musk și reacția din Statele Unite

„UE ar trebui să fie abolită, iar statele (membre UE ar trebui) să-şi recapete suvernitatea”, ”ceea ce le-ar permite guvernelor să-şi reprezinte mai bine cetăţenii”, a scris pe X cel mai bogat om din lume. Elon Musk a reacționat și la un mesaj al unei utilizatoare care compara UE cu Germania nazistă și o numea ”Al Patrulea Reich”, răspunzând: ”asta aşa este”.

La rândul său, secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat că decizia UE reprezintă ”un atac împotriva tuturor platformelor tehnologice americane şi poporului american al unor guverne străine”.

Cum a început disputa privind „bifa albastră”

Tensiunile între UE și X au escaladat încă din iulie 2024, când Comisia a notificat platforma că modificările aduse sistemului de verificare ridică probleme majore. Înainte de preluarea Twitter de către grupul condus de Elon Musk, în 2022, insigna albastră era acordată numai în urma unui proces strict de confirmare a identității, conceput ca un element de garantare a autenticității.

După schimbarea proprietarilor, această verificare a dispărut, iar insigna a fost oferită utilizatorilor plătitori, lucru care, în opinia Bruxelles-ului, a generat confuzie și a afectat încrederea publicului.

Comisia acuză X și de lipsa datelor relevante despre reclamele publicate — inclusiv informații despre agentul publicitar — precum și de blocarea accesului cercetătorilor autorizați la date interne necesare proceselor de analiză.

