International Musk a intentat un proces împotriva Apple și OpenAI, acuzându-le de o „schemă anticoncurențială”







Două dintre companiile lui Elon Musk, platforma X și xAI, au intentat luni un proces împotriva Apple și OpenAI, acuzându-le de o „schemă anticoncurențială” prin care încearcă să limiteze concurența în domeniul inteligenței artificiale. „Într-o încercare disperată de a-şi proteja monopolul pe piaţa smartphone-urilor, Apple s-a aliat cu compania care beneficiază cel mai mult de pe urma blocării competiţiei”, se arată în plângerea depusă la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul de Nord al Texasului, potrivit CNBC.

Plângerea, depusă la tribunalul federal din districtul nordic al statului Texas, susține că Apple și OpenAI ar fi conspirat pentru a-și păstra monopolul pe piața smartphone-urilor și a chatboturilor de inteligență artificială generativă.

Compania Apple este acuzată că ar fi dezavantajat în App Store aplicații rivale, precum Grok al xAI, și că ar fi favorizat OpenAI prin integrarea chatbotului ChatGPT în propriile produse.

La începutul lunii, Musk avertizase că va da Apple în judecată pentru „o încălcare clară a legilor antitrust”.

Apple și OpenAI nu au oferit imediat comentarii. Totuși, după ce Musk a amenințat că va da în judecată Apple, CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a răspuns într-o postare pe X: „Este o afirmație remarcabilă, având în vedere ceea ce am auzit despre modul în care Elon manipulează X în beneficiul propriu și al companiilor sale și în detrimentul concurenților și al persoanelor pe care nu le agreează”.

This is a remarkable claim given what I have heard alleged that Elon does to manipulate X to benefit himself and his own companies and harm his competitors and people he doesn't like. https://t.co/HlgzO4c2iC — Sam Altman (@sama) August 12, 2025

Apple a anunțat anterior că App Store este „corect și lipsit de părtinire”, subliniind că mii de aplicații sunt promovate pe baza unor criterii diverse.

Utilizatorii platformei X au semnalat prin funcția Community Notes că aplicații rivale, precum DeepSeek și Perplexity, au urcat pe primul loc în App Store chiar după parteneriatul dintre Apple și OpenAI.

Procesul deschide o nouă etapă în disputa dintre Musk și Altman. Cei doi au fondat împreună OpenAI în 2015, însă Musk a plecat din companie în 2018.

Anul trecut, Musk a intentat un alt proces împotriva OpenAI, acuzând conducerea că a pus pe primul plan interesele comerciale, în locul misiunii inițiale de a dezvolta inteligența artificială „în beneficiul umanității în ansamblu”.