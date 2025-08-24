EVZ Special „Misterioasa Aura” - OpenAI pregătește un browser revoluționar, construit în jurul inteligenței artificiale







Potrivit unor informații recente, compania OpenAI este în pragul lansării propriului browser web bazat pe inteligență artificială. Publicația CNBC scris în luna august 2025 că browser-ul va fi construit pe baza Chromium, același nucleu open-source utilizat de Google Chrome, Microsoft Edge și altele. Ceea ce ar asigura compatibilitate cu standardele web moderne și extensiile Chrome.

Conform detaliilor disponibile până acum, nu există o confirmare oficială din partea OpenAI referitoare la numele browserului web AI care se pregătește. Totuși, mai multe surse de știri din domeniul tech sugerează deja o denumire: „Aura”. Potrivit unui articol din Computerworld, numele „Aura” a fost descoperit în codul aplicației web ChatGPT și se presupune că browserul va include suport integrat pentru tehnologiile ChatGPT, SearchGPT și agentul Operator. India Today preia aceeași informație și menționează că, pe baza unor referințe precum „is Aura”, „in Aura” sau „Aura Sidebar” observate în ChatGPT, browserul ar putea fi într-adevăr numit „Aura”.

Spre deosebire de extensii sau plugin-uri, noul browser va incorpora ChatGPT într-o interfață nativă. Utilizatorii vor putea conversa direct cu browser-ul, cere informații, rezumate sau chiar acțiuni automate, fără a părăsi fereastra de navigare. Această interfață bazată pe chat va avea capacitatea de a anticipa intențiile utilizatorilor, de la rezervări și autofill, până la generare de emailuri sau somare automată a conținutului web. Și are acum posibilitatea de a transforma browser-ul dintr-un instrument pasiv într-un asistent activ și predictibil.

Un punct-cheie al acestei platforme este integrarea agentului AI numit Operator, capabil să navigheze independen pe web pentru a îndeplini sarcini multiple precum rezervări, comenzi, completarea formularelor și altele. Lansat inițial pentru utilizatorii din SUA ai abonamentului Pro, Operator urmează să fie extins și la abonamentul Plus al ChatGPT. Browserul Aura va putea executa cumpărături, comenzi de livrare prin colaborări cu companii precum Instacart, DoorDash sau Uber, iar analiștii anticipează creșteri semnificative în volumul de comenzi în economia gig, cu o estimare la 240 de miliarde de dolari, potrivit Investopedia.

Iar istoria oferă deja exemple concrete. Chrome a fost pentru Google un element de bază în colectarea datelor utilizatorilor, necesare pentru targetarea publicitară și direcționarea traficului către motorul de căutare, mai notează CNBC. Conform estimărilor, Chrome contribuie cu aproape 75 % din veniturile companiei-mamă Alphabet, potrivit Financial Express.

Deschiderea propriului browser oferă OpenAI control direct asupra datelor de utilizator și capacitatea de a integra AI și reclame personalizate în mod direct. Se vor putea evita intermediari precum Google și, în același timp, analizele recente evidențiază riscul unor externalități negative în piața publicității digitale, prin intermediul agentului autonom, adică scăderea calității atenției utilizatorilor, reducerea traficului către website-uri și scăderea veniturilor publisherilor. De asemenea, există preocupări și în ceea ce privește înstrăinarea utilizatorilor de conținutul sursă și impactul asupra economiei web deschise, notează Axios.

OpenAI se poziționează într-o competiție directă cu Google Search și amenință să redirecționeze bugete publicitare către propriul ecosistem. Ceea ce reprezintă un impact deja discutat în contextul introducerii de reclame în ChatGPT, mai scrie Investopedia.

Pe piața browserelor ce au în spate inteligența artificială, OpenAI nu este singur. Competiția este intensificată de alte proiecte gen Comet, ce funcționează pe baza programelor Perplexity AI și susținută de compania Nvidia. Este vorba despre un browser care oferă răspunsuri directe prin interfață conversațională, potrivit platformei The Economic Times.

Dar și browserele „tradiționale” sunt acum în atenția specialiștilor. Regimul de afaceri al Chrome și poziția dominantă a Google sunt deja sub observația autorităților din domeniu. În SUA, de exemplu, un judecător federal a decis în 2024 că Google deține un monopol ilegal. De asemenea, reprezentanții OpenAI au manifestat anterior interes în a achiziționa Chrome, în cazul unei separări forțate de către autorități.

OpenAI pătrunde în acest fel într-un segment deja explorat de rivali. Perplexity a lansat browserul AI Comet, iar Brave sau alte startup-uri se mișcă spre integrarea AI în navigarea web, conform Reuters. O alternativă notabilă este Opera Neon, un browser AI ce integrează funcționalități precum chat, acțiuni automate („Neon Do”) și generare de conținut („Neon Build”), iar sistemul oferă o platformă orientată spre multitasking.

Pe plan economic, motivația principală a OpenAI este una foarte clară, potrivit Financial Express. Anume, compania țintește acum controlul absolut asupra datelor, integrarea profundă a AI în navigare și dezvoltarea unor surse de venit alternativ, aliniate ecosistemului său. Implică, de asemenea, și riscuri majore care trebuie luate în calcul. Degradarea accesului la conținut, fragmentarea publicității și potențiala alienare a publisherilor sunt doar câteva exemple.

Intrarea OpenAI pe piața browserelor reprezintă, conform TechRadar, o amenințare directă la modelul dominant al Google. Publicația subliniază reducerea traficului către site-urile externe, obținerea de date direct, potențial de redirecționare a bugetelor publicitare și fragmentarea ecosistemului web. Aceeași sursă menționează și existența îngrijorărilor în comunitatea tech și în ceea ce privește impactul asupra publisher-ilor sau calitatea atenției utilizatorilor.

Un studiu academic recent, Mind the Web: The Security of Web Use Agents, avertizează că agenți AI cu permisiuni extinse, cum este și Operator, pot fi vulnerabili la atacuri prin „task-aligned injection”, adică un conținut malițios integrat în pagini web, ce ar putea afecta confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea. Însă, principala caracteristică a acestei strategii este aceea că forțează într-o oarecare măsură o redefinire completă a rolului browser-ului.