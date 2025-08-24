Social Afacerile de tip self-service câștigă teren. Cât costă să îți repari singur telefonul sau mașina







Afacerile de tip self-service câștigă tot mai mult teren în România. În centrele specializate, clienții au posibilitatea de a-și repara singuri telefoanele mobile sau autoturismele, folosind echipamentele puse la dispoziție. Intervențiile vizează, în general, defecțiuni minore, care nu necesită pregătire tehnică avansată.

Un exemplu este Andrei, care a apelat la un astfel de centru pentru a-și înlocui ecranul spart al telefonului. După ce a încercat fără succes să efectueze reparația acasă, lipsa uneltelor adecvate l-a determinat să încerce varianta self-service.

În atelier a găsit tot ce avea nevoie pentru a-și duce proiectul la bun sfârșit. De asemenea, s-a arătat mulțumit deoarece aici a găsit tot ceea ce îi trebuie pentru a-l repara.

Tot mai multe service-uri adoptă acest model de lucru inovator: oferă clienților posibilitatea de a-și efectua singuri reparațiile minore, fie la mașini, fie la telefoane, economisind astfel costurile cu manopera. În cazul atelierelor de reparații pentru telefoane, serviciul este momentan gratuit, iar cei interesați pot folosi spațiul și instrumentele puse la dispoziție fără a plăti pentru intervenția tehnicianului.

„Reducerea ajunge și la 30%, ceea ce e semnificativ. Ne confruntăm de ani buni cu lipsa forței de muncă, nu doar în acest domeniu”, a explicat Marian Abutoaiei, administratorul unui service specializat în reparații de telefoane.

Modelul este aplicat și în atelierele auto, unde șoferii pot închiria un post de lucru cu elevator la prețul de 70 de lei pe oră, pentru a-și face singuri lucrările simple, sub supravegherea unui specialist.

„Aveam o problemă minoră, o vibrație la scutul termic. Așa evit costurile de manoperă”, a explicat Narcis Marian, unul dintre clienți. Un alt șofer, Ionuț, consideră această opțiune mai eficientă: „E mai avantajos să rezolv singur. E mai ieftin și nu pierd timpul să las mașina în service”.

Administratorul service-ului auto, Andrei Lascăr, precizează că cele mai frecvente operațiuni realizate de clienți sunt schimburile de ulei, înlocuirea tampoanelor motor sau montarea roților de iarnă, în special pentru a evita aglomerația de la vulcanizări.

Pentru siguranța procesului, un tehnician monitorizează permanent activitatea celor care intervin asupra mașinilor.

„Rolul meu este să mă asigur că toate lucrările sunt efectuate în condiții de siguranță”, a afirmat George Nițu, tehnician mecanic.

Modelul self-service a câștigat teren în România începând cu acum 15 ani, primul domeniu în care a fost adoptat pe scară largă fiind cel al spălătoriilor auto. Alexandru Luca, administratorul unei spălătorii auto, povestește că ideea a fost inspirată din străinătate:

„În 2010 am observat în Italia acest tip de serviciu. Cam în acea perioadă au început să apară și primii furnizori de echipamente în România”, a declarat Alexandru Luca.

Sociologul Romeo Asiminei explică fenomenul printr-o schimbare de perspectivă la nivel global: „Se conturează o tendință spre o economie mai sustenabilă, în care oamenii aleg să repare sau să întrețină produsele, în loc să le înlocuiască imediat”.

La rândul său, economistul Dan Chirleșan subliniază un factor important din spatele dezvoltării acestor servicii: „Companiile se confruntă constant cu un deficit de forță de muncă, iar soluțiile de tip self-service vin ca o alternativă eficientă”.

Datele furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului arată că, în ultimii cinci ani, aproape 300 de firme specializate în închirierea de echipamente pentru activități de tip self-service au fost înregistrate la nivel național, semn al unei piețe în continuă creștere, potrivit stirileprotv.ro.