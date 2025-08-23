Social Trafic rutier aglomerat la ieșirea din țară pe DN 5 Giurgiu-Ruse. Rutele ocolitoare







Centrul Infotrafic al Poliției Române informează conducătorii auto că traficul rutier este aglomerat pe sensul de ieșire din România, pe Drumul Național 5, în zona punctului de trecere Giurgiu – Ruse. Aglomerația este cauzată de lucrările de reparații care se desfășoară pe partea bulgară a Podului Prieteniei. Autoritățile recomandă șoferilor să manifeste răbdare și să ia în calcul rute alternative, acolo unde este posibil.

Mai exact, Centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a transmis sâmbătă dimineață că traficul se desfășoară în condiții de aglomerație la ieșirea din țară spre Bulgaria.

„Traficul rutier se desfăşoară în condiţii de aglomeraţie pe sensul de ieşire din ţară, pe DN 5 Giurgiu – Ruse, în judeţul Giurgiu. Sunt valori de trafic ridicate şi pe DN 5D, la intersecţia cu DN 5”, potrivit Infotrafic.

Pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei circulația rutieră se desfășoară alternativă, pe o singură bandă, fiind dirijată prin:

semaforizare,

indicatoare rutiere,

personal de dirijare aflat la fața locului.

Pentru a preveni formarea blocajelor și pentru a diminua timpii de așteptare la graniță, autoritățile recomandă ca șoferii să își planifice cu atenție traseele și să ia în considerare utilizarea unor puncte de trecere alternative.

în județul Dolj: punctul de trecere Calafat;

în județul Teleorman: punctele de trecere Zimnicea și Turnu Măgurele;

în județul Călărași: punctul de trecere Călărași;

în județul Constanța: punctele de trecere Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir.

Recomandarea Centrului Infotrafic vizează fluidizarea traficului, în special în perioadele cu un flux ridicat de autoturisme și camioane. De asemenea, șoferii sunt îndemnați să se informeze constant din surse oficiale și să adopte un comportament preventiv în trafic, respectând semnele de circulație și instrucțiunile transmise de echipele aflate la fața locului.