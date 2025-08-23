Social

Trafic rutier aglomerat la ieșirea din țară pe DN 5 Giurgiu-Ruse. Rutele ocolitoare

Trafic rutier aglomerat la ieșirea din țară pe DN 5 Giurgiu-Ruse. Rutele ocolitoarepodul Giurgiu-Ruse / sursa foto: wikipedia
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Centrul Infotrafic al Poliției Române informează conducătorii auto că traficul rutier este aglomerat pe sensul de ieșire din România, pe Drumul Național 5, în zona punctului de trecere Giurgiu – Ruse. Aglomerația este cauzată de lucrările de reparații care se desfășoară pe partea bulgară a Podului Prieteniei. Autoritățile recomandă șoferilor să manifeste răbdare și să ia în calcul rute alternative, acolo unde este posibil.

Trafic rutier aglomerat la ieșirea din țară- pe DN 5 Giurgiu-Ruse. Rutele ocolitoare

Mai exact, Centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a transmis sâmbătă dimineață că traficul se desfășoară în condiții de aglomerație la ieșirea din țară spre Bulgaria.

„Traficul rutier se desfăşoară în condiţii de aglomeraţie pe sensul de ieşire din ţară, pe DN 5 Giurgiu – Ruse, în judeţul Giurgiu. Sunt valori de trafic ridicate şi pe DN 5D, la intersecţia cu DN 5”, potrivit Infotrafic.

Pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei circulația rutieră se desfășoară alternativă, pe o singură bandă, fiind dirijată prin:

Meteorologii Accuweather anunță când vom vedea prima ninsoare în 2025
Meteorologii Accuweather anunță când vom vedea prima ninsoare în 2025
Lacrimi pentru „cel mai blând judecător”. Ce l-a doborât pe Frank Caprio la 88 de ani. Răspândea un strop de bunătate în lume
Lacrimi pentru „cel mai blând judecător”. Ce l-a doborât pe Frank Caprio la 88 de ani. Răspândea un strop de bunătate în lume
  • semaforizare,
  • indicatoare rutiere,
  • personal de dirijare aflat la fața locului.
Giurgiu Ruse

Trafic aglomerat. Giurgiu Ruse. Sursa foto: Facebook/Poliția Română

Rute aleternatice pentru a evita blocajele în trafic

Pentru a preveni formarea blocajelor și pentru a diminua timpii de așteptare la graniță, autoritățile recomandă ca șoferii să își planifice cu atenție traseele și să ia în considerare utilizarea unor puncte de trecere alternative.

Printre rutele sugerate se numără:

  • în județul Dolj: punctul de trecere Calafat;
  • în județul Teleorman: punctele de trecere Zimnicea și Turnu Măgurele;
  • în județul Călărași: punctul de trecere Călărași;
  • în județul Constanța: punctele de trecere Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir.

Recomandarea Centrului Infotrafic vizează fluidizarea traficului, în special în perioadele cu un flux ridicat de autoturisme și camioane. De asemenea, șoferii sunt îndemnați să se informeze constant din surse oficiale și să adopte un comportament preventiv în trafic, respectând semnele de circulație și instrucțiunile transmise de echipele aflate la fața locului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:59 - Dulceață de zmeură cu mentă. O rețetă cu parfum irezistibil
08:53 - UE trimite 4,05 miliarde de euro către Ucraina înainte de Ziua Independenței
08:45 - Roller coaster sau caruselul de la Casa Albă
08:38 - Trafic rutier aglomerat la ieșirea din țară pe DN 5 Giurgiu-Ruse. Rutele ocolitoare
08:28 - Ce spune Nicolae Ciucă despre contaminarea cu uraniu sărăcit a militarilor români
08:17 - Meteorologii Accuweather anunță când vom vedea prima ninsoare în 2025

Proiecte speciale