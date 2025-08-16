Social Trafic infernal pe DN1. Rute alternative recomandate de Poliția Rutieră







Traficul este îngreunat, sâmbătă după-amiază, pe mai multe tronsoane ale DN1, în zona Văii Prahovei, unde s-au format coloane de mașini care se deplasează cu viteză redusă pe mai mulți kilometri. În acest context, poliția sfătuiește șoferii să aleagă rute alternative pentru a evita aglomerația.

Traficul pe DN1 se desfășoară cu dificultate sâmbătă după-amiază în județul Prahova, în zona sensurilor giratorii de la Strejnicu și Bărcănești, pe direcția către Brașov.

Potrivit Poliției Prahova, la Comarnic, pe sensul București–Brașov, s-a format o coloană de mașini între kilometrii 104 și 107.

În Sinaia, traficul este intens pe ambele sensuri de mers. În stațiunile Bușteni și Azuga, pe direcția București-Brașov, se circulă în coloană între kilometrul 128+500 și kilometrul 131, iar pe sensul Brașov-București, coloana începe de la kilometrul 138, la intrarea dinspre județul Brașov.

Poliția recomandă ca rute alternative:

DN1A București-Cheia-Săcele-Brașov;

A3 + DN1B/DN1A: București-Ploiești-Vălenii de Munte-Cheia-Brașov;

A3 + DN1B + DN10: București-Ploiești-Buzău-Întorsura Buzăului-Brașov.

Șoferii sunt sfătuiți să respecte indicațiile agenților rutieri, să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic, să evite opririle nejustificate pe carosabil și să se informeze despre situația traficului înainte de a pleca la drum.

Pe 15 august, românii au avut zi liberă legală de Adormirea Maicii Domnului. Cum sărbătoarea a căzut vineri, angajații s-au bucurat de un weekend prelungit de trei zile.

Cu toate acestea, nu toți angajații au avut liber pe 15 august. Cei din domenii esențiale, precum sănătate, alimentație publică, transport, telecomunicații sau producție continuă, au fost nevoiți să lucreze pentru a menține serviciile în funcțiune.

În acest an, Codul Muncii prevede 17 zile libere, dintre care 13 în timpul săptămânii. Următoarele zile libere din acest an sunt: