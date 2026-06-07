Depășirea vitezei legale este una dintre cele mai frecvente abateri sancționate în trafic, uneori cu amenzi consistente și chiar cu suspendarea permisului. Totuși, mai puțin discutată este situația în care un șofer circulă prea încet, deși legea face referire și la acest tip de comportament. Codul Rutier stabilește în principal limite maxime de viteză, în funcție de tipul drumului și de categoria vehiculului. În schimb, ideea de viteză minimă este adesea înțeleasă greșit, mai ales pe autostrăzi și drumuri expres, unde mulți cred că există o limită inferioară obligatorie de deplasare.

În realitate, pe drumurile de mare viteză nu există o viteză minimă general valabilă pentru toți șoferii, ci doar restricții privind accesul anumitor vehicule care nu pot atinge o anumită performanță tehnică.

Aceste reguli sunt gândite pentru siguranța traficului și pentru evitarea diferențelor mari de viteză între participanți.

„Este interzisă circulația vehiculelor care, prin construcție sau din alte cauze, nu pot depăși viteza de 50 km/h”, conform Art. 74 (1) din Codul Rutier.

Această prevedere este deseori confundată cu existența unei viteze minime obligatorii, însă în realitate ea vizează doar interdicția de acces pentru anumite vehicule lente pe drumuri precum autostrăzile sau drumurile expres.

Din această cauză, mulți șoferi cred că există o limită minimă de viteză sub care nu au voie să circule, inclusiv pe banda de autostradă. În realitate, legea nu prevede o viteză minimă general valabilă, ci stabilește doar condiții de siguranță și reguli privind accesul vehiculelor în funcție de caracteristicile drumului pe care circulă.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevazută în clasa I de sancțiuni […] conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteză cu cel puțin 10 km/h sub limita minimă obligatorie stabilită pe tronsonul de drum respectiv”, potrivit legii.

Conform Codului Rutier în vigoare (OUG 195/2002), circulația cu o viteză mai mică cu cel puțin 10 km/h față de limita minimă stabilită pentru un anumit sector de drum poate fi sancționată cu 2 sau 3 puncte de amendă.