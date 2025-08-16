Social Oamenii care muncesc, spoliați. Contribuția la sănătate, mai mare cu 50%







În timp ce pachetele 2 și 3 de măsuri, prin care o parte dintre privilegiile bugetarilor și pensionarilor speciali ar fi fost reduse, sunt blocate politic, statul merge înainte cu spolierea oamenilor care muncesc cinstit și susțin cu taxele lor bugetul de stat.

Ministerul Finanțelor a lansat joi seară, în dezbatere publică, proiectul de lege care prevede creșterea contribuției la sănătate (CASS) pentru persoanele fizice cu venituri din activități independente.

Măsura, parte din pachetul 2 de reforme fiscale, propune majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul de la 60 la 90 de salarii minime brute, începând cu 1 ianuarie 2026.

Noile prevederi vizează un segment larg de contribuabili: persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale sau familiale, profesii liberale precum medici, avocați sau arhitecți, dar și cei care obțin venituri din drepturi de autor sau activități de producție, comerț ori prestări servicii fără contract de muncă. Proiectul de lege, publicat pentru consultare, urmează să fie dezbătut și adoptat în procedura legislativă.

Potrivit documentului, „în limita plafonului anual de 90 de salarii minime brute pe ţară garantate în plată, se ia în calcul valoarea salariului minim brut pe ţară stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului de realizare a venitului, indiferent dacă în cursul aceluiaşi an se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe ţară”.

Concret, majorarea plafonului înseamnă că persoanele cu venituri mari din activități independente vor plăti mai mult CASS, respectiv până la echivalentul a 90 de salarii minime brute anual, față de 60 cât era plafonul anterior.

Această schimbare se aplică tuturor contribuabililor care nu au venituri salariale și ar putea genera creșteri semnificative ale taxelor pentru profesii liberale și PFA-uri cu venituri ridicate. Obligația fiscală a fiecărui contribuabil este determinată în funcție de capacitatea sa de plată, adică raportată la nivelul veniturilor sau al averii deținute, conform sibiu100.ro.