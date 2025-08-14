Economie CASS mai mare pentru veniturile independente. Plafonul anual și exemple de calcul







Ministerul Finanţelor propune creșterea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente. Pragul ar urma să urce de la 60 de salarii minime brute pe ţară garantate în plată, la 90 de salarii minime brute pe ţară, începând cu veniturile realizate de la 1 ianuarie 2026. Propunerea apare în proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicat joi.

La stabilirea bazei anuale de calcul al CASS datorate, în limita plafonului anual de 90 de salarii minime brute pe ţară garantate în plată, se va lua în calcul valoarea salariului minim brut pe ţară stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului de realizare a venitului. Această valoare se menține chiar dacă, în cursul aceluiași an, salariul minim brut este modificat.

CASS înseamnă Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate. Este suma pe care o plătește o persoană pentru a avea acces la sistemul public de sănătate. Dacă nu plătești CASS, nu poți beneficia de servicii medicale gratuite sau compensate de stat.

„Baza anuală de calcul” reprezintă venitul până la care se calculează această contribuție. În prezent, pentru persoanele care au venituri independente (adică nu sunt angajați cu salariu fix, ci fac freelancing, au PFA, profesii liberale etc.), contribuția de sănătate se calculează doar până la 60 de salarii minime pe țară într-un an.

Propunerea Ministerului Finanțelor este să crească acest plafon la 90 de salarii minime.

Practic:

-Dacă venitul anual depășește 90 de salarii minime, tot contribui doar pentru acele 90 de salarii, nu pentru tot venitul.

-Scopul este să fie mai echitabilă plata CASS și să se reducă diferența de taxare între cei cu salarii și cei cu venituri independente.

„Majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente a avut în vedere faptul că, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi, sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar.

De asemenea, obiectivele sistemului de asigurări sociale de sănătate se realizează pe baza unor principii precum solidaritatea şi subsidiaritatea în constituirea şi utilizarea fondurilor. Totodată, în acord cu principiul fiscalităţii referitor la justeţea impunerii sau echitatea fiscală, sarcina fiscală a fiecărui contribuabil este stabilită pe baza puterii contributive, respectiv în funcţie de mărimea veniturilor sau a proprietăţilor acestuia”, se arată în documentul publicat de Ministerul Finanțelor.

Potrivit autorilor, măsura urmărește și diminuarea diferenței de taxare dintre veniturile obținute din activități independente și cele din salarii sau venituri asimilate salariilor. Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2025, obligaţiile privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru activități independente rămân cele stabilite conform legislației în vigoare la momentul realizării veniturilor.