Economie Taxele pentru PFA în 2025. Cât plătești și ce venituri sunt impozitate







Un PFA (Persoană Fizică Autorizată) este o formă legală care permite desfășurarea activităților economice în mod independent, cu posibilitatea de a colabora cu alte persoane sau firme. Veniturile obținute în această formă implică anumite obligații fiscale, printre care plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale. Datorită procedurii simple de înregistrare și a unui regim fiscal accesibil, PFA-ul rămâne o opțiune preferată de mulți antreprenori care își încep activitatea pe cont propriu.

Din punct de vedere legislativ, funcționarea PFA-urilor este reglementată prin Ordonanța de Urgență nr. 44/2008. Pentru anul 2025, plafonul pentru calculul contribuțiilor sociale — CAS și CASS — se bazează pe salariul minim brut pe economie valabil la 1 ianuarie 2025, stabilit prin hotărâre de guvern la 4.050 lei.

Impozitarea unui PFA poate fi făcută prin două metode: sistem real sau normă de venit. Alegerea uneia dintre aceste opțiuni influențează modul de calcul al impozitului și, implicit, suma totală datorată statului.

În cazul sistemului real, taxele se calculează în funcție de venitul efectiv realizat în decursul anului. Venitul net anual reprezintă diferența dintre încasările totale și cheltuielile deductibile necesare desfășurării activității. Pe scurt, un PFA impozitat în sistem real plătește taxe bazate pe veniturile și cheltuielile reale.

Pentru activitățile impozitate în sistem real, baza de calcul este venitul impozabil, obținut astfel:

Se determină venitul net prin scăderea cheltuielilor deductibile din venitul brut realizat în cursul anului. Este obligatorie ținerea unei evidențe contabile clare a tuturor încasărilor și cheltuielilor.

Din venitul net se scad eventualele pierderi reportate din anii anteriori, precum și contribuțiile sociale datorate (CAS și CASS).

Rezultatul acestor calcule reprezintă venitul impozabil, asupra căruia se aplică impozitul de 10%.

Pentru PFA-urile care optează pentru impozitarea pe baza normei de venit, taxele se calculează la o sumă fixă stabilită anual, în funcție de domeniul de activitate și de județul unde este înregistrată firma.

În acest sistem, se înregistrează doar veniturile, fără a fi necesară evidența cheltuielilor, cu excepția unor activități specifice precum comerțul cu ridicata sau cu amănuntul și producția.

Legislația fiscală limitează aplicarea normei de venit pentru PFA-uri care nu depășesc un plafon anual de 25.000 de euro, calculat în lei, la cursul mediu comunicat de Banca Națională a României.

Impozitul datorat se calculează prin aplicarea unei cote de 10% asupra normei de venit aferente activității desfășurate. În cazul în care un PFA are mai multe activități autorizate, normele de venit pentru fiecare sunt cumulate, iar impozitul se aplică pe total.

Contribuabilii care, în anul fiscal 2024, au realizat venituri brute mai mari decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 de euro sunt obligați să treacă la sistemul de impozitare în sistem real începând cu anul 2025.

Această tranziție se face prin depunerea declarației unice, până în luna mai a anului următor, unde se va stabili sistemul de impozitare pentru anul 2025 și vor fi declarate veniturile obținute în anul precedent. Pentru anul 2024, taxele se vor plăti în continuare pe baza normei de venit.

Persoanele fizice autorizate care realizează venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală, a căror valoare cumulată depășește echivalentul a 12 salarii minime brute pe economie, au obligația de a plăti contribuția de asigurări sociale (CAS) în cotă de 25%.

Baza anuală pentru calculul contribuției de asigurări sociale (CAS) reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât anumite praguri stabilite de lege.

Astfel, dacă venitul realizat este între 12 și 24 salarii minime brute pe economie, baza de calcul este cel puțin echivalentul a 12 salarii minime brute. Dacă venitul depășește 24 salarii minime, baza minimă de calcul devine echivalentul a 24 salarii minime brute.

Pentru 2025, aceste praguri se traduc în sume concrete:

Pentru venitul minim de 12 salarii minime brute, adică 48.600 lei, contribuția CAS se calculează astfel: 48.600 lei x 25% = 12.150 lei, care este valoarea minimă anuală a contribuției datorate.

Pentru venitul minim de 24 salarii minime brute, adică 97.200 lei, contribuția minimă anuală este: 97.200 lei x 25% = 24.300 lei.

Dacă venitul net anual depășește 48.600 lei, contribuabilul trebuie să se asigure în sistemul public de pensii și să aleagă venitul pentru calculul contribuției, care nu poate fi mai mic decât echivalentul a 12 salarii minime.

Contribuția CAS pentru anul 2025 trebuie achitată până cel târziu la data de 25 mai 2026.

Persoanele care estimează un venit net anual sub pragul a 12 salarii minime pot opta voluntar pentru plata contribuției CAS pentru anul în curs.

Nu sunt obligați să plătească CAS:

Cei asigurați în sisteme proprii de pensii, care, conform legii, nu trebuie să plătească în sistemul public (exemplu: avocați, notari);

Pensionarii care obțin venituri din activități independente;

Contribuabilii impozitați în sistem real, care au venit net anual sub pragul minim de 48.600 lei pentru 2025;

Persoanele care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor și care primesc și drepturi de proprietate intelectuală, pentru care nu se datorează CAS.

Începând cu anul 2024, persoanele fizice care obțin venituri din activități independente — indiferent dacă sunt impozitate în sistem real, pe normă de venit sau provin din contracte de activitate sportivă — trebuie să plătească CASS la o bază anuală de calcul care poate fi venitul net anual, venitul brut sau norma anuală de venit ajustată, după caz.

Această bază nu poate depăși plafonul de 60 salarii minime brute pe economie. La calcularea bazei anuale pentru CASS nu se iau în considerare pierderile fiscale. Dacă baza de calcul este sub nivelul corespunzător a 6 salarii minime brute pe țară (24.300 lei), contribuabilul trebuie să plătească o diferență de contribuție până la nivelul minim corespunzător acestui plafon.

Astfel, dacă venitul net, norma de venit sau venitul brut în cazul contractelor sportive este mai mic decât echivalentul a 6 salarii minime, persoana este obligată să plătească CASS calculată la nivelul acestui prag, cu condiția să nu se afle printre excepțiile legale.

Plafonul maxim pentru baza de calcul este de 60 salarii minime brute, adică 243.000 lei, ceea ce conduce la o contribuție maximă anuală de 24.300 lei. Plafonul minim este echivalentul a 6 salarii minime brute, adică 24.300 lei, rezultând o contribuție minimă anuală de 2.430 lei.

Primul pas pentru înființarea unei persoane fizice autorizate (PFA) este alegerea domeniului de activitate. Codurile CAEN corespunzătoare pot fi consultate pe site-ul Registrului Comerțului.

Pentru înregistrare, sunt necesare următoarele documente:

Cererea de înregistrare, în original (formular disponibil pentru descărcare și completare);

Anexa pentru înregistrarea fiscală (formularul cererii fiscale);

Declarația-tip pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activității la sediul profesional și/sau la punctele de lucru sau, după caz, la terți;

Dovada rezervării și verificării disponibilității denumirii PFA, în original;

Copie certificată olograf a actului de identitate al titularului, conform cu originalul;

Document care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional și, dacă este cazul, asupra spațiului utilizat ca punct de lucru;

Confirmarea unicității calității de PFA, întreprindere individuală sau reprezentant al întreprinderii familiale, emisă de personalul Registrului Comerțului;

Cazier fiscal, în original.

Dacă cererea este semnată de o persoană împuternicită, este obligatorie depunerea unei declarații pe propria răspundere, semnată de titularul PFA, care să ateste că acesta îndeplinește toate condițiile legale pentru deținerea și exercitarea calității de persoană fizică autorizată.