O nouă escrocherie în numele ANAF. Apeluri false care vizează conturile bancare

ANAF a emis un avertisment pentru contribuabili asupra unor apeluri telefonice frauduloase în care escrocii se dau drept inspectori ai instituției și încearcă să obțină date personale și bancare de la români.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a transmis o nouă atenționare privind o serie de apeluri telefonice frauduloase în care persoane necunoscute pretind că sunt inspectori antifraudă. Potrivit instituției, aceste tentative urmăresc obținerea de informații personale și bancare de la cetățeni.

Reprezentanții Fiscului precizează că astfel de practici fac parte dintr-o metodă de înșelăciune cunoscută sub numele de vishing, adică phishing realizat prin intermediul apelurilor telefonice.

Instituția a anunțat că apelanții folosesc nume reale și informații disponibile public pentru a crea aparența unor discuții legitime. Cu toate acestea, numerele de telefon utilizate nu aparțin ANAF.

„Reiterăm avertizarea referitoare la continuarea tentativelor de înşelare prin vishing (phishing telefonic), prin care este furată identitatea unor inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se încearcă obţinerea de date personale şi bancare. Pentru a crea aparenţa realităţii, în timpul acestor apeluri sunt folosite date şi nume publicate pe portalul anaf.ro, însă numerele de telefon nu aparţin instituţiei. Recomandăm să nu se dezvăluie astfel de informaţii niciunui interlocutor necunoscut! Inspectorii ANAF Antifraudă nu solicită telefonic date personale sau financiar-bancare”, au transmis reprezentanţii ANAF.

ANAF le recomandă celor care primesc astfel de apeluri să nu furnizeze informații și să transmită detaliile către instituție prin formularul unic de contact disponibil pe site-ul oficial. Printre informațiile utile se numără numărul de telefon, data și ora apelului, precum și orice detalii legate de identitatea sau comportamentul apelantului.

„Datele identificate şi indiciile primite sunt incluse în sesizarea organelor de cercetare penală, pentru instrumentarea posibilelor tentative de uzurpare a calităţii oficiale”, se arată într-un comunicat al ANAF.