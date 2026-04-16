O companie aeriană spaniolă cere bani în plus clienților care și-au cumpărat deja bilete

Pasageri. Sursa foto: Freepik
Compania aeriană spaniolă Volotea cere bani suplimentari clienților după achiziționarea biletelor, invocând creșterea prețului combustibilului. Autoritățile spaniole pentru protecția consumatorilor analizează situația, pentru a stabili dacă această practică respectă legislația europeană, potrivit euroweeklynews.com.

Pasagerii companiei Volotea, nevoiți să plătească bani în plus după cumpărarea biletului

Pasagerii sunt informați că trebuie să achite încă 14 euro pentru zborurile deja rezervate, iar dacă suma nu este plătită în 48 de ore, există riscul să nu fie acceptați la bord. Această decizie indică o schimbare în industrie, unde ajustările de preț după cumpărarea biletului erau până acum o situație rară.

Deși multe companii aeriene au introdus în ultimii ani taxe de combustibil, acestea erau, de regulă, incluse în prețul final afișat la cumpărarea biletului. În cazul Volotea, riscul creșterii prețului combustibilului este transferat direct către client chiar și după cumpărarea biletului.

Prețul petrolului Brent a oscilat în ultimele săptămâni, între 90 și aproape 100 de dolari pe baril, din cauza tensiunilor și conflictelor din Orientul Mijlociu. Combustibilul pentru avioane, kerosenul, reprezintă unul dintre cele mai mari costuri pentru operatorii aerieni și poate ajunge la 30-40% din cheltuielile totale. Companiile low-cost sunt cele mai afectate, deoarece funcționează cu marje de profit foarte reduse.

Avion Volotea

Avion Volotea. Sursa foto: Facebook/Volotea

Autoritățile spaniole analizează situația

Autoritățile spaniole pentru protecția consumatorilor analizează situația, pentru a stabili dacă această practică respectă legislația europeană.

În Uniunea Europeană, regulile privind transparența prețurilor sunt stricte, iar toate costurile suplimentare trebuie comunicate clar înainte de cumpărarea biletului.

Alte companii care au anunțat modificări

Air France și KLM au anunțat modificarea tarifelor din cauza creșterii costurilor combustibilului pentru avioane, provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, potrivit Express.

Ambele companii sunt membre ale aceluiași grup și au introdus o suprataxă încă de luna trecută, când biletele dus-întors la clasa economică au fost majorate cu 50 de euro. Noua majorare va fi de zeci de euro. Un zbor din Europa către America de Nord ar putea fi mai scump cu 70 de euro, iar pentru un bilet dus-întors la clasa economică s-ar putea percepe o taxă suplimentară de 10 euro.

De asemenea, săptămâna aceasta, Virgin Atlantic a introdus o suprataxă de combustibil de 50 de lire sterline pentru biletele de clasa economică, iar tarifele au crescut cu 180 de lire la clasa premium și cu 360 de lire la clasa business.

