Donald Trump amenință China cu taxe vamale de 50% dacă va livra arme Iranului

Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea impune taxe vamale de până la 50% asupra produselor din China, dacă Beijingul va furniza arme către Iran, relatează CNN.

Declarația a fost făcută duminică, pe fondul unor informații recente din zona serviciilor de informații americane.

Președintele american a spus că a luat în calcul această măsură ca reacție la posibile transferuri de armament, considerate sensibile din punct de vedere strategic.

Potrivit unor evaluări recente, serviciile de informații americane suspectează că China ar putea livra Iranului sisteme de apărare antiaeriană în perioada următoare. Informațiile provin de la trei persoane familiarizate cu aceste analize.

Trump a făcut referire directă la aceste date, declarând: „Am auzit ştiri despre faptul că China ar furniza rachete portabile, aşa-numitele rachete antiaeriene de umăr”.

Aceste sisteme, cunoscute sub denumirea de MANPAD, sunt considerate armament mobil, capabil să țintească aeronave la altitudini reduse.

În același timp, liderul de la Casa Albă a exprimat rezerve în privința concretizării acestor planuri. El a invocat relația bilaterală dintre Washington și Beijing.

„Mă îndoiesc că va face asta, pentru că am o relaţie cu ei şi cred că nu ar face asta”, a declarat Trump.

Acesta a mai spus că este posibil ca unele transferuri să fi avut loc anterior, însă nu crede că situația ar continua în prezent: „Poate că au făcut-o puţin la început, dar nu cred că ar mai face-o”.

Președintele american a spus că, în cazul în care suspiciunile vor fi confirmate, reacția economică va fi una severă.

„Dar dacă îi prindem făcând asta, vor primi o taxă de 50%, ceea ce este o sumă uluitoare - este o sumă uluitoare”, a spus șeful Casei Albe, care luna viitoare va efectua o vizită oficială în China.