Donald Trump amenință China cu taxe vamale de 50% dacă va livra arme Iranului

Donald Trump. sursa: Facebook
Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea impune taxe vamale de până la 50% asupra produselor din China, dacă Beijingul va furniza arme către Iran, relatează CNN.

Trump amenință China cu taxe de 50% dacă va furniza arme Iranului

Declarația a fost făcută duminică, pe fondul unor informații recente din zona serviciilor de informații americane.

Președintele american a spus că a luat în calcul această măsură ca reacție la posibile transferuri de armament, considerate sensibile din punct de vedere strategic.

Donald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov

Informațiile serviciilor secrete indică posibile livrări de sisteme antiaeriene

Potrivit unor evaluări recente, serviciile de informații americane suspectează că China ar putea livra Iranului sisteme de apărare antiaeriană în perioada următoare. Informațiile provin de la trei persoane familiarizate cu aceste analize.

Mossad are un nou director. Cine este Roman Gofman, omul care va conduce unul dintre cele mai puternice servicii secrete
Andrei Rațiu și Ionuț Radu, eșecuri în etapa a 31-a din La Liga, cu Rayo Vallecano, respectiv Celta Vigo
Trump a făcut referire directă la aceste date, declarând: „Am auzit ştiri despre faptul că China ar furniza rachete portabile, aşa-numitele rachete antiaeriene de umăr”.

Aceste sisteme, cunoscute sub denumirea de MANPAD, sunt considerate armament mobil, capabil să țintească aeronave la altitudini reduse.

Liderul american spune că nu crede într-un astfel de scenariu

În același timp, liderul de la Casa Albă a exprimat rezerve în privința concretizării acestor planuri. El a invocat relația bilaterală dintre Washington și Beijing.

Mă îndoiesc că va face asta, pentru că am o relaţie cu ei şi cred că nu ar face asta”, a declarat Trump.

Acesta a mai spus că este posibil ca unele transferuri să fi avut loc anterior, însă nu crede că situația ar continua în prezent: „Poate că au făcut-o puţin la început, dar nu cred că ar mai face-o”.

Trump a anunțat sancțiuni pentru China dacă suspiciunile se confirmă

Președintele american a spus că, în cazul în care suspiciunile vor fi confirmate, reacția economică va fi una severă.

Dar dacă îi prindem făcând asta, vor primi o taxă de 50%, ceea ce este o sumă uluitoare - este o sumă uluitoare”, a spus șeful Casei Albe, care luna viitoare va efectua o vizită oficială în China.

  1. Gigi spune:
    13 aprilie 2026 la 8:51

    Pana se vor uni toti impotriva americii, o tara de nebuni care se cred sefi peste planeta. Interdictie totala a cetatenilor americani de a intra in alte tari, taxe de 300% si eventual, trimise si cateva sute de rachete pe capul lor, sa le treaca foamea de razboaie.

09:17 - Mossad are un nou director. Cine este Roman Gofman, omul care va conduce unul dintre cele mai puternice servicii secrete
09:10 - Andrei Rațiu și Ionuț Radu, eșecuri în etapa a 31-a din La Liga, cu Rayo Vallecano, respectiv Celta Vigo
08:59 - Rețetă ușoară de la Mary Berry: pui la cuptor cu roșii coapte, gata în câteva minute
08:53 - Fiul unei propagandiste a dictaturii islamiste din Iran, ridicat de ICE. Rezidența în SUA îi fusese anulată
08:47 - Donald Trump amenință China cu taxe vamale de 50% dacă va livra arme Iranului
08:41 - Cristian Tudor Popescu ar vrea să le ia mielul românilor

Îți transformi copiii în monștri? Adevărul dur despre societatea „de unică folosință”
Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
