Social

România va avea un nou sistem de apărare antiaeriană. Moșteanu: Răspunsul nostru în faţa provocărilor de tip dronă

Comentează știrea
România va avea un nou sistem de apărare antiaeriană. Moșteanu: Răspunsul nostru în faţa provocărilor de tip dronădronă supraveghere. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operațional în România, anunță ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Acesta va spori semnificativ protecția spațiului aerian românesc și va consolida capacitatea României de a răspunde provocărilor generate de drone.

Un nou sistem de apărare va deveni funcțional în curând

Potrivit ministrului Ionuț Moșteanu, într-o perioadă marcată de numeroase provocări din partea Rusiei, relația cu aliații este mai importantă ca niciodată, iar siguranța României este întărită datorită parteneriatului cu Statele Unite.

„Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operaţional în curând. O capacitate care va creşte semnificativ protecţia spaţiului aerian românesc şi răspunsul nostru în faţa provocărilor de tip dronă. Este anunţul de ieri (miercuri - n.r.), după întâlnirea cu generalul Christopher Donahue, comandantul Comandamentului Terestru Aliat şi al Forţelor Terestre Americane în Europa şi Africa, pe care am avut-o la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu”, a anunțat Moșteanu.

Ionuț Moșteanu

Ionuț Moșteanu. Sursă foto: gov.ro

Apărarea flancului estic, o prioritate

De asemenea, oficialul a adăugat că România va depune eforturi în continuare pentru a consolida apărarea flancului estic.

Mirel Curea: Toate jocurile din jurul lui Nicușor Dan trebuie să plece de la rezultatul primului tur
Mirel Curea: Toate jocurile din jurul lui Nicușor Dan trebuie să plece de la rezultatul primului tur
Trump anunță că Putin face concesii cu privire la teritoriu
Trump anunță că Putin face concesii cu privire la teritoriu

„De asemenea, am confirmat încă o dată angajamentul României de a consolida împreună apărarea Flancului Estic şi de a continua cooperarea strânsă dintre militarii noştri”, a adăugat ministrul

El și-a exprimat recunoștința față de aliații americani pentru prezența constantă, colaborarea excelentă și solidaritatea arătată zi de zi, dar și față de militarii care, de Ziua Recunoștinței, sunt departe de familie, dar aproape de România prin misiunea lor comună pentru pace și securitate.

Ionuț Moșteanu, despre drona detectată în spațiul aerian al României

Marți dimineață, o dronă detectată în zona județelor Tulcea și Galați a fost găsită căzută în județul Vaslui, în apropierea localității Puiești, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Conform primelor evaluări, drona nu transporta încărcătură explozivă. Prefectul Eduard Popica a declarat că fragmentele dronei prăbușite se află în grădina unui localnic din Puiești, care a alertat autoritățile după ce a auzit un vuiet urmat de o lovitură puternică în spatele casei. Drona avea o lungime estimată între 1,5 și 2 metri.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:19 - Fulgy, scandal și bătaie în Dubai. În rolurile principale el și BDLP
16:11 - Mirel Curea: Toate jocurile din jurul lui Nicușor Dan trebuie să plece de la rezultatul primului tur
16:02 - Trump anunță că Putin face concesii cu privire la teritoriu
15:56 - Nicușor Dan: Statul rămâne în urmă față de ritmul societății
15:47 - Impactul economic al încetării activității Lukoil în România. Statul poate acționa pentru a controla situația
15:35 - Decizie dată de judecători într-un dosar celebru din fotbalul românesc. Mari emoții pentru Dumitru Dragomir

HAI România!

S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte
Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului

Proiecte speciale