România va avea un nou sistem de apărare antiaeriană. Moșteanu: Răspunsul nostru în faţa provocărilor de tip dronă

Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operațional în România, anunță ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Acesta va spori semnificativ protecția spațiului aerian românesc și va consolida capacitatea României de a răspunde provocărilor generate de drone.

Potrivit ministrului Ionuț Moșteanu, într-o perioadă marcată de numeroase provocări din partea Rusiei, relația cu aliații este mai importantă ca niciodată, iar siguranța României este întărită datorită parteneriatului cu Statele Unite.

„Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operaţional în curând. O capacitate care va creşte semnificativ protecţia spaţiului aerian românesc şi răspunsul nostru în faţa provocărilor de tip dronă. Este anunţul de ieri (miercuri - n.r.), după întâlnirea cu generalul Christopher Donahue, comandantul Comandamentului Terestru Aliat şi al Forţelor Terestre Americane în Europa şi Africa, pe care am avut-o la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu”, a anunțat Moșteanu.

De asemenea, oficialul a adăugat că România va depune eforturi în continuare pentru a consolida apărarea flancului estic.

„De asemenea, am confirmat încă o dată angajamentul României de a consolida împreună apărarea Flancului Estic şi de a continua cooperarea strânsă dintre militarii noştri”, a adăugat ministrul

El și-a exprimat recunoștința față de aliații americani pentru prezența constantă, colaborarea excelentă și solidaritatea arătată zi de zi, dar și față de militarii care, de Ziua Recunoștinței, sunt departe de familie, dar aproape de România prin misiunea lor comună pentru pace și securitate.

Marți dimineață, o dronă detectată în zona județelor Tulcea și Galați a fost găsită căzută în județul Vaslui, în apropierea localității Puiești, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Conform primelor evaluări, drona nu transporta încărcătură explozivă. Prefectul Eduard Popica a declarat că fragmentele dronei prăbușite se află în grădina unui localnic din Puiești, care a alertat autoritățile după ce a auzit un vuiet urmat de o lovitură puternică în spatele casei. Drona avea o lungime estimată între 1,5 și 2 metri.