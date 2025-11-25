Băsescu: Drona a fost doborâtă de plop, mult mai eficient. De ce să mai dotăm armata

Fostul președinte al României Traian Băsescu a declarat, după ce odronă rusească a survolat mai multe județe și s-a oprit în copacul unui sătean din Puiești, Vaslui, că atitudinea autorităților a fost caragioasă, după ce au anunțat că au ridicat de la sol două avioane de luptă.

„Ce să mai dotăm armata, dacă nu avem curaj să doborâm o dronă. E încălcarea suveranității statului român. Azi văd o confuzie serioasă. Pe de o parte ni se spune că drona a fost urmărită de avioane, dar nu au mai lovit-o pentru că a intrat în spațiul aerian al Ucrainei. Pe de altă parte, drona a fost doborâtă de plop, mult mai eficient. Ce ne demonstrează? Că nu știm să controlăm echipamentele pe care le-am cumpărat. Este evident că e o mare confuzie. Cred că Armata nu mai poate merge pe povești, trebuie să ne spună cinstit că nu avem cum să ne apărăm de drone”, a declarat Traian Băsescu, la România TV.

Drona, detectată intermitent de radare în județele Tulcea și Galați, a declanșat în această dimineață mesaje RO‑Alert pentru locuitorii din Galați, Tulcea și Vrancea, care erau avertizați că un obiect aerian neidentificat, de origine rusească, a intrat în spațiul aerian al României. Aparatul zbura la joasă altitudine, motiv pentru care detectarea lui a fost dificilă. La scurt timp, Ministerul Apărării a anunțat că două avioane de luptă au fost ridicate de la sol, însă drona dispăruse de pe radare. A fost găsită ulterior prăbușită în copacul unii sătean din Puiești, Vaslui.

Prefectul Eduard Popica a declarat, ulterior, că bucăţile din drona prăbuşită în judeţul Vaslui se află în grădina unui localnic din Puieşti, care a anunţat autorităţile locale, după ce a auzit un „vuiet”, apoi o lovitură puternică în spatele casei sale. Potrivit sursei citate, drona are dimensiunea de 1,5 - 2 metri.

„Săteanul mi-a comunicat că a auzit un sunet, un vuiet, după care o lovitură puternică în spatele casei. Mergând acolo, a identificat acest obiect căzut şi a anunţat imediat Primăria, pe domnul primar, iar acesta m-a sunat imediat pe mine. Lumea este speriată.

Venind spre locul incidentului, am putut constata că pe marginea drumului, la fiecare casă sunt oameni ieşiţi la porţi. Încercăm să gestionăm situaţia astfel încât să nu creăm panică în populaţie. O să încercăm să liniştim populaţia prin comunicare şi prin a le explica faptul că în această dimineaţă a fost emis în sudul judeţului Vaslui un mesaj RO-ALERT care a prevenit acest eveniment.”

Purtătorul de cuvânt al MApN, Corneliu Pavel, a explicat că, după identificarea dronei în spațiul aerian românesc, au fost ridicate două aeronave Eurofighter Typhoon ale partenerilor germani, care execută serviciul de poliţie aerianăla Mihail Kogălniceanu.

„Aceşti piloţi au avut contactul vizual cu ţinta aeriană în zona localităţii Chilia Veche, la graniţa dintre România şi Ucraina. Piloţii au avut autorizaţie pentru a angaja ţinta aeriană, dar în momentul în care au avut contactul vizual, aceasta era deja pe teritoriul ucrainean. Ulterior, în estul judeţului Galaţi a reapărut pe radare o ţinta aeriană, au fost ridicate şi două aeronave F-16 de la baza 86 aeriană Borcea, a fost emis mesajul RO ALERT iniţial pentru estul judeţului Galaţii, după care la ora 8.06 pentru tot judeţul Galaţi. Evoluţia ţintei a fost monitorizată de aeronavele F-16 şi aeronavele Eurofighter Typhoon germane, a fost emis, din cauza acestei situaţii, mesaj şi pentru judeţul Vrancea, şi iată că la ora 10 au încetat aceste măsuri care derivă din mesajele RO-ALERT pentru populaţie”, a explicat Pavel.