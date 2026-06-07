O femeie în vârstă de 50 de ani a murit după ce a fost atacată de doi câini într-un cartier din Florida. Potrivit autorităților locale, animalele scăpau frecvent din curtea proprietarei și reprezentau de mai mult timp un pericol pentru locuitorii zonei. Victima, Jodi Cowan, se mutase pe strada Blue Bonnet Drive cu doar două săptămâni înainte de tragedie. Atacul a avut loc după miezul nopții, în timp ce femeia își plimba câinele de talie mică.

Potrivit șerifului Wayne Ivey, cei doi câini ai Lindei Cutler, Max și Mako, au scăpat din curtea proprietarei și hoinăreau prin cartier.

O cameră de supraveghere a surprins momentul atacului. Potrivit șerifului, imaginile sunt „tulburătoare”.

„Înregistrarea o arată pe Cowan ținându-și câinele la piept, țipând și încercând să fugă. Max și Mako au început să o atace și să o mutileze cu brutalitate, au doborât-o la pământ și au târât-o pe o distanță considerabilă”, a declarat Wayne Ivey.

Partenerul victimei, Donnell Smith, a auzit țipetele și a intervenit imediat.

„A încercat să oprească atacul lovind câinii cu un cuțit și încercând să îi alunge”, a arătat șeriful.

Smith a apelat serviciul de urgență 911 în timp ce încerca să își protejeze partenera și să îi acorde primul ajutor. În înregistrarea apelului, care durează aproximativ opt minute, acesta poate fi auzit încercând să țină câinii la distanță în timp ce femeia era încă conștientă.

„Este brutal. A suferit enorm”, a declarat Tod Goodyear, purtător de cuvânt al Biroului Șerifului din Brevard și fost detectiv de omucideri.

Jodi Cowan a fost transportată la un centru de traumă din apropiere, însă a murit la aproximativ patru ore după atac. Câinele de talie mică pe care încerca să îl protejeze a scăpat nevătămat.

„Era o femeie extraordinară. Iubea oamenii, dar iubea câinii chiar mai mult decât pe oameni”, a spus Donnell Smith pentru postul local WESH 2 News.

Ancheta a arătat că proprietara câinilor, Linda Cutler, știa că aceștia evadează frecvent din curte și că prezentau un risc pentru comunitate.

„Știa că animalele ei ieșeau în mod repetat din curte și atacau oameni. Cu toate acestea, a luat măsuri minime pentru a preveni aceste incidente, chiar și după ce fusese sancționată de Serviciul pentru Protecția Animalelor”, a declarat Wayne Ivey.

Potrivit anchetatorilor, unul dintre câini mai mușcase anterior un vecin care a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Din octombrie 2024, locuitorii cartierului au sunat de cel puțin 14 ori la autorități pentru a reclama comportamentul animalelor. Anchetatorii au constatat însă că animalele aveau hrană și apă, neexistând indicii de rele tratamente.

Șeriful a criticat legislația statului Florida privind câinii periculoși, explicând că autoritățile au posibilități limitate de intervenție.

„Dacă mușcătura nu este gravă, cea mai severă măsură pe care ofițerii o pot lua este emiterea unei amenzi și a unei sancțiuni contravenționale”, a explicat acesta.

Serviciul pentru Protecția Animalelor a emis cel puțin cinci sancțiuni împotriva proprietarei, însoțite de amenzi de câteva sute de dolari.

Locuitorii cartierului spun că, pe măsură ce au crescut, cei doi câini au devenit din ce în ce mai agresivi.

„Întregul cartier era prietenos cu ei până când au început să se întoarcă împotriva oamenilor”, a declarat vecina Dominica Midkiff.

Femeia susține că animalele îi împiedicau pe oameni să iasă din case.

„Țineau oamenii blocați pe verande în timp ce încercau să plece la serviciu sau să se întoarcă acasă. Nu știai niciodată unde vor apărea și pe cine vor teroriza în continuare”, a spus aceasta.

Cu doar 20 de zile înainte de atacul mortal, Midkiff i-a fotografiat pe cei doi câini stând lângă mașina sa.

„Am rămas în mașină până când au fost distrași de altceva”, a povestit femeia.

În timpul anchetei, Linda Cutler a recunoscut că știa că animalele sale evadează frecvent din curte și că deveniseră tot mai agresive.

„A recunoscut că ambii câini deveneau din ce în ce mai agresivi, inclusiv față de ea”, a declarat șeriful.

Potrivit acestuia, după moartea lui Cowan, femeia s-a cazat la un hotel aflat pe litoral. La opt zile după tragedie, Cutler, în vârstă de 29 de ani, a fost arestată.

Autoritățile susțin că, în momentul reținerii, aceasta a pretins că suferă un infarct, însă medicii au constatat că nu avea probleme medicale.

În imaginile publicate de șerif, acesta îi spune femeii în momentul în care este escortată către închisoare.

„Sper că te-ai bucurat de timpul petrecut la plajă, pentru că nu te vei mai întoarce acolo”, a arătat el.

„Care este scopul acestei remarci?”, a răspuns ea.

„O femeie este moartă, iar doi câini urmează să fie eutanasiați din cauza inutilității tale. Așa că îți doresc o ședere plăcută”, a spus șeriful

Linda Cutler este în prezent încarcerată fără posibilitatea eliberării pe cauțiune, întrucât se afla deja sub măsuri judiciare într-un alt dosar penal.

„Să îi fii vecin a fost un coșmar. Mă rog să primească 15 ani de închisoare”, a declarat Dominica Midkiff.