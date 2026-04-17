Cuplu din Florida, anchetat pentru că ar fi încasat peste 200.000 de dolari pentru croaziere Royal Caribbean inexistente

Doi suspecți din sudul statului Florida se confruntă cu acuzații penale, după ce anchetatorii susțin că au obținut sute de mii de dolari pentru vacanțe de lux cu Royal Caribbean care, în realitate, nu existau, informează complex.com.

Un cuplu din Florida este acuzat că ar fi pus la cale o schemă de înșelăciune prin care a obținut peste 200.000 de dolari de la mai multe persoane, promițând vacanțe de lux și croaziere inexistente. Potrivit Biroului șerifului din Miami-Dade, Antonio Diaz, în vârstă de 65 de ani, și Maria Blasco Diaz, de 64 de ani, au fost reținuți pe 7 aprilie, fiind suspectați că au înșelat mai multe victime.

Anchetatorii susțin că una dintre principalele situații investigate implică o familie care credea că și-a rezervat o croazieră pentru iulie 2023. Aceasta ar fi apelat la Maria Blasco Diaz pentru recomandări, având în vedere că femeia vorbea frecvent despre experiențe pe vase de croazieră.

Conform autorităților, suspecta ar fi pretins că poate obține prețuri avantajoase prin intermediul unui presupus contact al companiei de profil. Oferta prezentată victimelor nu se limita doar la biletele de călătorie, ci includea un pachet extins: băuturi, excursii, cazare la hotel, upgrade-uri pentru cabine, transport și asigurare de călătorie. În realitate, spun anchetatorii, aceste servicii nu ar fi fost niciodată rezervate, iar sumele plătite de clienți ar fi fost însușite de cei doi suspecți.

Potrivit anchetatorilor, în timp, ar fi transferat aproximativ 44.910 dolari prin aplicația Zelle, cecuri și numerar. Documentele arată că plățile prin cec au fost depuse de Maria Blasco Diaz, în timp ce transferurile electronice ar fi ajuns în conturile lui Antonio Diaz.

Situația a devenit suspectă cu puțin timp înainte de o vacanță planificată pentru 9 iulie, când familia implicată nu primise încă documentele necesare călătoriei. Conform autorităților, Maria Blasco Diaz ar fi amânat în repetate rânduri finalizarea procedurilor, invocând în cele din urmă concedierea angajatului de la Royal Caribbean care ar fi gestionat rezervarea.

Îngrijorate, victimele au contactat direct compania de croaziere, descoperind că numărul de rezervare primit era autentic, dar nu le aparținea. Ulterior, spun anchetatorii, femeia ar fi încercat să restituie parțial sumele, emițând cecuri și promițând că diferența va fi acoperită dintr-o linie de credit ipotecară. În realitate, potrivit declarațiilor oficiale, cecurile proveneau dintr-un cont recent deschis, fără fonduri suficiente.

Începând din 2022, cuplul ar fi încasat aproape 139.000 de dolari ca avans pentru achiziția a 16 ceasuri Rolex, un ceas Patek Philippe și cercei cu diamante. Clienților li s-ar fi promis reduceri de până la 50%, sub pretextul unor conexiuni interne la un magazin de bijuterii, însă produsele nu au mai fost livrate.

În fața anchetatorilor, Maria Blasco Diaz ar fi recunoscut existența schemei, susținând totodată că soțul ei nu ar fi fost implicat. Antonio Diaz a ales să nu facă declarații și a solicitat un avocat. Ulterior, ambii au pledat nevinovați.

Fraudele din domeniul turismului, în special cele care vizează vacanțele pe mare, sunt tot mai răspândite. Specialiștii în prevenirea înșelătoriilor recomandă ca rezervările să fie făcute fie direct pe site-urile oficiale ale companiilor de croazieră, fie prin agenții de turism autorizate, mai ales atunci când ofertele par suspect de avantajoase.

Atât Societatea Americană a Consultanților de Călătorie, cât și Asociația Internațională a Liniilor de Croazieră pun la dispoziție liste cu agenți de turism verificați, pentru a reduce riscurile.

De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să folosească plata cu cardul de credit în locul transferurilor prin Zelle, viramente bancare, criptomonede sau numerar, întrucât cardurile oferă, în general, protecție împotriva fraudelor. Experții atrag atenția și asupra riscurilor de a publica online coduri de rezervare sau imagini ale documentelor de călătorie, care pot fi exploatate de escroci pentru a se da drept agenți sau pentru a genera probleme false legate de rezervări.

În același timp, pasagerii Royal Caribbean se confruntă tot mai des cu tentative de phishing, sub forma unor e-mailuri care solicită plăți suplimentare, precum taxe portuare sau costuri apărute în ultimul moment. Recomandarea specialiștilor este ca astfel de mesaje să fie ignorate, iar orice nelămurire să fie clarificată prin contactarea directă a companiei, folosind datele oficiale disponibile pe site-ul acesteia.